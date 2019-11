Next Gen ATP Finals: Jannik Sinner s-a calificat în semifinalele competiției (Rezultatele zilei)

Italianul Jannik Sinner (18 ani) este primul semifinalist al turneului Next Gen disputat la Milano, după ce l-a învins pe suedezul Mikael Ymer (21 ani). Tot miercuri, s-au mai impus Casper Ruud și Alex De Minaur (Grupa A), respectiv Frances Tiafoe (Grupa B).

Rezultatele zilei la Milano:

Grupa A:

Casper Ruud (56 ATP) vs Alejandro Davidovich Fokina (87 ATP) (2)3-4, 4-3(2), 4-2, (2)3-4, 4-1

Alex De Minaur (18 ATP) vs Miomir Kecmanovic (60 ATP) 4-1, 4-3(4), 1-4, 4-0

Clasament:

1. Alex De Minaur (6-2) 2

2. Miomir Kecmanovic (4-3) 1

3. Casper Ruud (3-5) 1

4. Alejandro Davidovich Fokina (3-6) 0

Grupa B:

Frances Tiafoe (47 ATP) vs Ugo Humbert (55 ATP) 4-2, 4-3(5), (4)3-4, 4-1

Jannik Sinner (95 ATP) vs Mikael Ymer (73 ATP) 4-0, 4-2, 4-1

Clasament:

1. Jannik Sinner (6-1) 2

2. Frances Tiafoe (4-4) 1

3. Mikael Ymer (3-4) 1

4. Ugo Humbert (2-6) 0

The first man to reach the final four in Milan is \uD83C\uDDEE\uD83C\uDDF9 @janniksin! #NextGenATP #SeeTheFuture pic.twitter.com/YiRdViNtyP