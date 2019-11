Sorana Cîrstea: "Ministrul mi-a spus că va face totul pentru a rezolva problema finanţării federaţiei de tenis"

"Am venit la MTS să cer asistenţă domnului ministru pentru a scoate Federaţia Română de Tenis din impas. Copiii şi juniorii din tenis sunt cei care suferă din toată această conjunctură. Iar acest demers nu l-am făcut pentru mine sau colegii mei de generaţie, ci strict pentru ceea ce înseamnă viitorul tenisului românesc, al sportului românesc.

Am avut o discuţie foarte bună cu domnul ministru, dânsul a fost proactiv şi mi-a spus că va face tot posibilul să rezolve problema finanţării federaţiei. Am venit să ajut şi să dau ceva înapoi sportului care mi-a adus atât de mult. E de datoria mea de cetăţean şi de jucătoare de tenis să încerc să ajut atunci când văd că suferă copiii care vin către sport pentru că nu mai există niciun fel de finanţare. Sper să se rezolve, eu am făcut ceea ce ţinea de mine. Mai mult nu pot, era însă datoria mea să ajut. Şi de câte ori va fi nevoie, eu voi fi aici prezentă", a afirmat Cîrstea la sediul Ministerului Tineretului şi Sportului.





Întrebată dacă va reveni asupra deciziei de a se retrage de la echipa de Fed Cup a României, jucătoarea numărul 72 mondial a răspuns: "În momentul de faţă, nu. Decizia mea de a mă retrage cred că este una finală. În momentul de faţă nu există niciun motiv pentru care să revin asupra deciziei luate în decembrie anul trecut".





Jucătorii de tenis Sorana Cîrstea, Simona Halep şi Marius Copil au postat, marţi, pe conturile personale de pe un site de socializare, mesaje prin care solicită Ministerului Tineretului şi Sportului să reia finanţarea în regim de urgenţă a Federaţiei Române de Tenis şi a programelor sale. Sportivii susţin că alegerile pentru preşedinţia Federaţiei Române de Tenis din luna iunie au fost ''democratice'' şi că Ion Ţiriac nu poate fi suspectat că are vreun interes să conducă FRT. Acesta este al doilea an în care Federaţia Română de Tenis nu primeşte finanţare de la bugetul de stat din cauza problemelor juridice.





Fostul candidat la preşedinţia Federaţiei Române de Tenis, dar şi la un post de vicepreşedinte, Marius Vecerdea, tergiversează soluţionarea apelului în procesul deschis de acesta prin care contestă alegerea lui Ion Ţiriac la conducerea instituţiei, arăta conducerea FRT într-un comunicat remis AGERPRES.





Ion Ţiriac a fost ales preşedinte al Federaţiei Române de Tenis la 19 iunie, contracandidatul său, Marius Vecerdea, reprezentant al clubului Pamira din Sibiu, anunţând la finalul Adunării Generale că va contesta alegerile în instanţă.