​Sârbul Miomir Kecmanovic (20 ani, 60 ATP) și australianul Alex De Minaur (20 ani, 18 ATP) au obținut, marți, primele lor victorii în Grupa A a turneului Next Gen disputat la Milano. În Grupa B, suedezul Mikael Ymer (21 ani, 73 ATP) și italianul Jannik Sinner (18 ani, 95 ATP) s-au impus în prima zi a competiției dedicate tinerelor talente din tenis.

Grupa A:

Grupa B:

Miomir Kecmanovic (60 ATP) vs Casper Ruud (56 ATP) 4-3(5), 4-3(5), 4-2Alex De Minaur (18 ATP) vs Alejandro Davidovich Fokina (87 ATP) 4-2, (5)3-4, 4-1, 4-1Mikael Ymer (73 ATP) vs Ugo Humbert (55 ATP) 4-3(2), 1-4, 4-2, 4-1Jannik Sinner (95 ATP) vs Frances Tiafoe (47 ATP) (4)3-4, 4-2, 4-2, 4-2