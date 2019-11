Ministrul Ionuţ Stroe, după mesajul postat de Halep, Cîrstea şi Copil legat de finanțarea FR Tenis: "Există dorința de a rezolva problema"

“În urma declaraţiilor marilor jucătoare de tenis Simona Halep şi Sorana Cîrstea, în care acestea au semnalat public faptul că FR Tenis nu primeşte finanţare de la MTS, ministrul tineretului şi sportului Ionuţ Stroe ţine să facă următoarele precizări: ‘Atât MTS, cât şi eu personal, le asigurăm pe cele două campioane, cât şi pe iubitorii tenisului, că dorim să clarificăm cât mai repede această situaţie. Există toată deschiderea din partea mea în acest sens şi dorinţa de a rezolva problema.





În ceea ce priveşte dificultăţile legate de finanţarea FRT de către Statul Român, motivele ţin doar de legalitate şi sunt de natură juridică, nicidecum nu este vorba de birocraţie sau de rea-voinţă. Chestiunea se află în instanţă şi sperăm să se soluţioneze rapid, astfel încât să putem relua cât mai curând relaţia contractuală, de finanţare, cu FRT.





MTS îşi va respecta responsabilitatea de a sprijini financiar toate sporturile, iar, acolo unde sunt probleme, căutăm, punctual, soluţii alternative de rezolvare a situaţiei’”, se arată pe pagina de Facebook a MTS.





Simona Halep, locul 4 WTA, a solicitat, marţi, Ministerul Tineretului şi Sportului, într-un mesaj pe Facebook, "reluarea în regim de urgenţă a finanţării Federaţiei Române de Tenis şi a programelor sale". Mesaje similare au fost distribuite şi de Sorana Cârstea şi Marius Copil.





"Zilele trecute, noi jucătorii, am citit o ştire prin care cineva anunţa un succes triumfător al unei noi întârzieri la procedura de recunoaştere a noului preşedinte al Federatiei Romane de tenis, Dl Ion Ţiriac. Noi ştim că aceste alegeri au fost democratice şi avem convingerea fermă, că la ora actuală, Ion Tiriac este singurul om care nu poate fi suspectat de vreun interes cu privire la conducerea tenisului din Romania. Cu toate astea, noi nu înţelegem de ce Ministerul Tineretului şi Sportului refuză în continuare să finanţeze Federaţia Română de Tenis. Această finanţare nu este pentru noi, este pentru activitatea de zi cu zi a Federaţiei şi in special pentru toate acţiunile dedicate juniorilor şi tinerilor jucători de tenis. Suntem oricum în ceasul al 12-lea, la un nivel scăzut al întregului sport din România şi cu toate astea ministerul refuză să finanţeze o Federaţie pentru că cineva contestă în instanţe în permanenţă acţiunile Federaţiei. Nu înţelegem cum s-a ajuns în această situaţie şi de ce nimeni nu ia o hotărâre sau o poziţie faţă de toate aceste probleme. În timpul în care amânarile sunt declarate “mari victorii”, proiectele mari pentru copii şi juniori sunt oprite pe loc, pentru că statul refuză să le finanţeze. Nu trimitem destui copii la competiţii, nu le plătim antrenorii, nu le dăm alimentaţie, medicamentaţie, pregătire fizică, nu ne apucam de centre regionale, toate pentru că domnul Ţiriac nu apare încă într-un registru!!! Iar dacă nu apare într-un registru, Ministerul nu ştie, nu are habar cine a fost ales preşedinte, chiar dacă a participat la congresul de alegeri! O astfel de situaţie este greu de înţeles – viitorul tenisului românesc chiar nu merită să fie omorât cu totul de birocraţie şi declinare continuă de responsabilitate. Din poziţia noastră de promotori ai sportului românesc şi ai României, solicităm responsabilitate din partea Ministerului, respectiv reluarea în regim de urgenţă a finanţării Federaţiei şi a programelor sale, acţiune de natură să menţină viu spiritul sportiv şi performanţele româneşti la nivel national şi internaţional", a scris Halep pe Facebook.





Omul de afaceri Ion Ţiriac a devenit, la 19 iunie, noul preşedinte al Federaţiei Române de Tenis, el câştigând din primul tur alegerile organizate la Centrul Naţional de Tenis. Federaţia Română de Tenis a fost exclusă de la finanţare încă din anul 2017.





Marius Vecedea, cel care a contestat şi mandatul lui George Cosac, continuă acţiunile în instanţă, iar Ministerul Tineretului şi Sportului refuză să susţină financiar FRT.