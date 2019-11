Boris Becker: "Simona Halep are o șansă de a câștiga Australian Open" / Părerea fostului tenisman despre cel mai bun jucător din lume

Fostul tenisman german Boris Becker, cu şase Grand Slam-uri în palmares, a declarat, marți, că Simona Halep are nevoie de o mai bună programare a meciurilor în partea a doua a sezonului şi o vede printre favorite la Australian Open 2020, potrivit Agerpres.





''Simona este încă o jucătoare de top. Problema pentru ea este să-şi facă o programare pentru a rezista tot anul. Ea a părut obosită în partea a doua a anului, pentru că a stat mai mult pe teren pentru a-şi câştiga meciurile. De obicei peste două ore, iar din punct de vedere fizic şi mental a început să obosească în a doua parte a anului. Au supărat-o şi accidentările, dar cred că Darren Cahill va fi atent, o va supraveghea şi va găsi un program mai bun pentru a doua parte a anului. Este evident că a devenit dificil pentru ea să câştige două meciuri la rând.

La Australian Open, din cauza suprafeţei şi pentru că este la începutul anului, are o şansă potenţială de a câştiga anul viitor. Am vorbit mult cu ea, dar nu cred că are nevoie de sfatul meu. Darren Cahill şi staff-ul ei ştiu ce au de făcut'', a declarat Boris Becker.





Becker a opinat că fiecare generaţie are vârfurile ei şi e greu de spus cine este sau a fost cel mai bun jucător din lume.





''Idolul meu a fost Bjorn Borg, m-am antrenat cu el în anii '90, când a avut un fel de revenire, şi nu mi-a venit să cred cât de bine era pregătit din punct de vedere fizic, nu mi-am imaginat aşa ceva. M-am antrenat cu el cu rachete de lemn şi era mai bun decât mine.

Cred că orice campion, indiferent în ce eră a jucat, va găsi mereu o cale de a învinge. În tenis, avem un moment incredibil cu Federer, Nadal şi Djokovic, dar în alte momente i-am avut pe McEnroe şi Borg, Connors şi Lendl. Aş menţiona şi numele meu, al lui Stefan Edberg, Pete Sampras, Andre Agassi, fiecare generaţie a avut campionii ei.

Tenisul de azi nu mai este acela de acum 20 de ani, calitatea rachetelor, a încălţămintei, mijloacele de recuperare fizică. Daţi-i lui Federer o rachetă de lemn şi să joace cu cineva care a câştigat cu racheta de lemn, atunci cred că şansele ar fi egale. La fel cu Nadal şi Djokovic, atunci şansele s-ar egala", a spus Becker.





"Cel mai de succes jucător este Roger Federer, nu se poate contesta, dar el a admis că Rod Laver a fost cel mai mare din toate timpurile, pentru că a câştigat în două ocazii cele patru turnee de Grand Slam la rând. Are mai puţine turnee şi Grand Slam-uri câştigate, dar a avut o carieră mai scurtă. Este foarte dificil să spui cine a fost cel mai bun. Este imposibil de spus, pentru că fiecare generaţie a avut jucători foarte buni'', a adăugat el.