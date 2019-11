Rafael Nadal confirmă participarea la Turneul Campionilor

Rafael Nadal a precizat, pe contul personal de Instragram, că se va afla la Londra, acolo unde va avea loc în perioada 10-17 noiembrie Turneul Campionilor. Liderul mondial va începe adaptarea cu suprafața de joc începând de joi sau de vineri, speranțele ibericului fiind acelea că va fi apt să participe la competiția din O2 Arena.





"Un RMN a arătat o suprasolicitare a mușchilor abdominali. Va călători la Londra, acolo unde va începe să servească (marea problemă dinaintea meciului cu Shapovalov) undeva joi sau vineri. Speranțele sale sunt acelea că va putea fi apt să participe la Turneul Campionilor" - Benito Barbadillo, managerul de PR al lui Nadal.





"Salut tuturor! Ieri (n.r. luni) am efectuat un RMN în Mallorca, iar acesta a arătat o anumită suprasolicitare a mușchilor abdominali (nu este vorba despre o ruptură). Voi călători spre Londra. Joi sau vineri voi începe acomodarea cu suprafața de joc. Ideea este aceea de a putea fi apt pentru a juca la Londra. Vă mulțumesc tuturor pentru suport", a precizat Rafael Nadal pe contul personal de Instagram.







Țintele lui Nadal pentru finalul sezonului sunt participarea la Turneul Campionilor și la turneul final al Cupei Davis (competiție care va avea loc la finalul lunii în curs la Madrid).





"Am avut o problemă asemănătoare și la US Open-ul din 2009 și nu a fost deloc o experiență prea plăcută. Am început turneul cu această problemă abdominală și am continuat să joc deși era evident că lucrurile nu merg în direcția corectă", își amintește Rafael Nadal.







Actual lider mondial, Rafa a câștigat în acest sezon două titluri de Grand Slam (Roland Garros și US Open). La turneul din O2 Arena au mai obținut calificarea Novak Djokovic, Roger Federer, Daniil Medvedev, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev și Matteo Berrettini.





