Finala FedCup, în linie dreaptă - Ashleigh Barty, pregătită să încheie en-fanfare un sezon magic pentru ea

Au mai rămas câteva zile până la finala FedCup, iar Ashleigh Barty (1 WTA) s-a alăturat echipei Australiei la Perth, unde va avea loc duelul cu Franța (9-10 noiembrie). Învingătoare la Turneul Campioanelor, jucătoarea de 23 de ani este hotărâtă să încheie sezonul excelent din 2019 cu încă un trofeu.



"Această săptămână a fost inclusă în calendarul meu de la începutul anului. Este ceva ce aștept de multă vreme. Ne-a luat doi sau trei ani ca să ajungem în această poziție, de a putea câștiga FedCup. E cu adevărat special. A fost un an incredibil pentru mine și echipa mea, acum m-am întors în Australia și tot ce contează este să încercăm să câștigăm trofeul", a spus Ashleigh Barty.



După o săptămână încărcată la Turneul Campioanelor, Ashleigh Barty are timp de odihnă până miercuri, când va începe pregătirea pentru marea finală din FedCup. Australianca a avut două victorii și o înfrângere în faza grupelor competiției de la Shenzhen, apoi a eliminat-o pe Karolina Pliskova în semifinale și a învins-o în finală pe Elina Svitolina, deținătoarea trofeului (scor 6-4, 6-3).



Ashleigh Barty a câștigat patru trofee în 2019: Birmingham, Roland Garros (Grand Slam), Miami (Premier Mandatory) și Turneul Campioanelor.



Echipele pentru finala FedCup:

Echipa Australiei: Ashleigh Barty (1 WTA la simplu / 19 WTA la dublu), Samantha Stosur (96 WTA / 12 WTA), Ajla Tomljanovic (51 WTA / 159 WTA), convocată în premieră, Astra Sharma (108 WTA / 136 WTA) şi Priscilla Hon (126 WTA / 641 WTA). Căpitan nejucător: Alicia Molik.



Echipa Franței: Kristina Mladenovic (40 WTA la simplu / 2 WTA la dublu), Caroline Garcia (45 WTA / 247 WTA), Alizé Cornet (60 WTA / 111 WTA), Pauline Parmentier (122 WTA / 832 WTA), Fiona Ferro (63 WTA/ 284 WTA). Căpitan nejucător: Julien Benneteau.



Câștigătoare de șapte ori a competiției (1964, 1965, 1968, 1970, 1971, 1973 și 1974), Australia va fi gazda finalei care va avea loc în zilele de 9 și 10 noiembrie 2019. Meciurile se vor disputa în RAC Arena din Perth, iar suprafața de joc va fi hard.



Duelul întâlnirilor directe este favorabil australiencelor: 5-1. De cealaltă parte, Franța a câștigat FedCup de două ori: 1997 și 2003.



În semifinale, Australia a trecut de Belarus, în timp ce Franța a învins România cu 3-2 la Rouen.



