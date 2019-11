​FOTO Locul 1 mondial, o afacere cu circuit închis în ATP de 15 ani - În antiteză: 17 nume în WTA

​Rafael Nadal a revenit pe locul întâi în ierarhia ATP fix în săptămâna în care va debuta Turneul Campionilor (n.r. duminică, 10 noiembrie, în O2 Arena din Londra). Lupta pentru a încheia anul pe 1 în lume va fi purtată de Rafa și de Novak Djokovic. Interesant este însă alt lucru: începând din februarie 2004, ierahia ATP a avut doar patru lideri mondiali, componenții BIG 4 (Federer, Nadal, Djokovic și Murray).



Cine se gândea la asemenea hegemonie?

Pe 2 februarie 2004, un anume Roger Federer urca pe prima poziție a ierarhiei mondiale (îl detrona pe Andy Roddick). De la acel moment, acest elvețian minune a stat pe primul loc în lume preț de 237 de săptămâni - un record absolut.



Pe lângă Federer, ATP-ul a lansat o nouă modă care funcționează de la acel moment: doar patru jucători au urcat pe cea mai înaltă treaptă a ierarhiei mondiale: Federer, Nadal, Djokovic și Murray.



Timp de 15 ani, locul 1 în lume a fost o afacere doar între patru sportivi.



Dacă ne uităm puțin în urmă și căutăm cine a fost numărul întâi în WTA începând din 2004, găsim următoarele nume: Amelie Mauresmo, Lindsay Davenport, Maria Sharapova, Kim Klijsters, Justine Henin, Ana Ivanovic, Jelena Jankovic, Serena Williams, Dinara Safina, Caroline Wozniacki, Victoria Azarenka, Angelique Kerber, Karolina Pliskova, Garbine Muguruza, Simona Halep, Naomi Osaka și Ashleigh Barty (în total, 17 jucătoare).

În scurt timp, vom afla răspunsul la întrebarea: cine va încheia anul pe 1 în tenisul masculin? Turneul Campionilor (10-17 noiembrie) ne va oferi soluția la chiar ultimul bal în O2 Arena (de anul viitor va fi organizat la Torino).



Cine participă (sau ar trebui - semne de întrebare la Rafael Nadal) la competiția găzduită ultima dată de Londra: Nadal, Djokovic, Federer, Medvedev, Thiem, Tsitsipas, Zverev și Berettinni.



