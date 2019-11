VIDEO Ashleigh Barty a câștigat Turneul Campioanelor, după ce a învins-o pentru prima oară pe Elina Svitolina

That's the match and the title!@ashbarty beats Svitolina 6-4, 6-3 to win the Billie Jean King Trophy at the @SHISEIDO_corp @WTAFinals Shenzhen! pic.twitter.com/eiiiXs84rY — WTA (@WTA) November 3, 2019

În vârstă de 23 ani, Ashleigh Barty a devenit prima jucătoare din Ţara Cangurilor care cucereşte trofeul la Turneul Campioanelor, după Evonne Goolagong Cawley, câştigătoarea ediţiei din 1976 (s-a impus și în 1974). De asemenea, ea este a cincea debutantă care se impune în această competiție.





Pentru Ashleigh Barty, titlul de la Turneul Campioanelor este al șaptelea cucerit în carieră, după cele de la Kuala Lumpur (2017), Nottingham, Zhuhai (2018), Miami, Roland Garros și Birmingham (2019). Ea a mai jucat alte cinci finale.

Triumful de la Shenzhen îi aduce lui Ashleigh Barty cel mai mare premiu din istoria tenisului: 4.420.000 de dolari (+ 1.375 de puncte în clasamentul WTA). De cealaltă parte, Svitolina va primi 2.400.000 de dolari și 1.080 de puncte (va urca pe locul 6).

"A fost cel mai incredibil an pentru mine, dar în primul rând țin să o felicit pe Elina și echipa ei. Ești una dintre cele mai bune competitoare din circuit și sunt sigură că ne vom mai duela de multe ori. Mulțumesc orașului Shenzhen, este probabil o nouă eră incredibilă pentru tenisul feminin și să fiu în fața acestui public spectaculos a fost minunat.





Probabil sunt foarte subiectivă, dar cred că am cea mai bună echipă din lume. Sunt foarte norocoasă să îl am pe Craig Tyzzer, în primul rând, el este antrenorul meu, el conduce corabia pentru noi, el este căpitanul. Am atâția oameni în spatele cortinei, acasă în Australia, fizioterapeutul meu, iubitul meu", a declarat Ashleigh Barty, după meci.

"Cu siguranță a fost o săptămână extraordinară pentru mine. În primul rând, felicitări Ashleigh pentru turneu, pentru incredibilul an pe care l-ai avut și echipei tale. E ceva foarte special să termini anul drept lider mondial. E un vis să realizezi asta.





Vreau să îi mulțumesc echipei mele, ei fac mereu totul pentru a mă pregăti și pentru a mă ajuta să câștig. Vă mulțumesc, ați fost minunați tot anul și în această săptîămână", a declarat Elina Svitolina, la finalul partidei.

Cele mai spectaculoase puncte ale finalei:

Chiar dacă Svitolina a câștigat primele cinci confruntări directe (Barty i-a luat doar două seturi în aceste partide), Elina a părut lipsită de vlagă în finala de la Shenzhen și nu s-a ridicat la nivelul afișat pe parcursul competiției.Primul set a fost mai mult unul de tatonare, cele două jucătoare preferând să nu riște. Barty a salvat prima minge de break a partidei în game-ul al nouălea și a închis setul în game-ul următor fructificând a treia ocazie pe care a avut-o la primire.Setul secund a fost unul mult mai tensionat. Svitolina părea să revină în meci după break-ul făcut în game-ul al treilea, însă aceasta a pierdut din accelerație și s-a văzut condusă cu 4-2. după ce Barty a câștigat trei game-uri consecutive. Elina a mai avut o reacție, a făcut rebreak, însă a ratat trei mingi de 4-4 și Ashleigh a făcut break-ul care s-a dovedit a fi decisiv (australianca a câștigat la 0 ultimul game de serviciu).Barty a încheiat astfel seria de 10 victorii consecutive la Turneul Campioanelor pe care Elina Svitolina a început-o printr-un succes în fața Simonei Halep, în ultimul meci al grupelor de anul trecut.5-7, 7-1, 6-2 vs Belinda Bencic6-3, 3-6, 4-6 vs Kiki Bertens6-4, 6-2 vs Petra Kvitova4-6, 6-2, 6-3 vs Karolina Pliskova6-4, 6-3 vs Elina Svitolina