​Turneul Campioanelor: Kristina Mladenovic și Timea Babos și-au apărat titlul în proba de dublu

Babos și Mladenovic s-au impus în finala disputată duminică în fața perechii Su-Wei Hsieh (Taipei, 4 WTA - dublu) / Barbora Strycova (Cehia, 1 WTA - dublu), în două seturi, scor 6-1, 6-3. Partida a durat o oră și șase minute.

Deși din punct de vedere al clasamentului Babos și Mladenovic erau cotate cu șansa a doua, jocul arătat în fazele grupelor și semifinale le plasa în poziția de favorite. Ultimul act a fost la discreția lor, reușind un procentaj foarte bun pe primul serviciu (de aproape 80%), dar și un retur convingător (54% pe cel de-al doilea).

Babos și Mladenovic nu au fost de trecut în primul set și, grație a trei break-uri, au închis actul cu scorul de 6-1. Echilibrul în setul secund s-a păstrat doar în primele două game-uri. Cuplurile și-au cedat serviciul, iar ulterior totul a curs într-o singură direcție. Babos și Mladenovic au pus presiune pe serviciul adversarelor și, după două oportunități ratate la 2-2, au reușit să concretizeze o șansă la scorul de 3-2, când s-au desprins la două game-uri. S-au concentrat ulterior pe serviciul propriu și au închis finala cu 6-3.



Timea Babos a mai câştigat turneul rezervat celor mai bune perechi de dublu din lume în 2017, alături de cehoaica Andrea Hlavackova.





Parcursul campioanelor la turneul de la Shenzen:

6-2, 5-7, 10-6 vs Hao-Ching Chan (Taiwan)/ Latisha Chan (Taiwan)

7-5, 6-2 vs Anna-Lena Groenefeld (Germania)/ Demi Schuurs (Olanda)

4-6, 6-2, 10-5 vs Elise Mertens (Belgia)/ Aryna Sabalenka (Belarus)

1-6, 6-4, 10-8 vs Samantha Stosur (Australia)/ Shuai Zhang (China)

6-1, 6-3 vs Su-Wei Hsieh (Taipei)/ Barbora Strycova (Cehia)

Two in a row for @KikiMladenovic and @TimeaBabos !



\uD83C\uDFC6\uD83C\uDFC6



They are the @SHISEIDO_corp @WTAFinals champions, beating Strycova and Hsieh 6-1, 6-3! pic.twitter.com/dC2TiPV7WZ