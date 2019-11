​Paris Masters: Rafael Nadal s-a retras din cauza unei accidentări și ratează un posibil duel cu Novak Djokovic / Denis Shapovalov va juca finala

Nadal a decis să nu mai joace la recomandarea medicilor.

“Sper să fiu apt pentru Londra. Acesta este cel mai important obiectiv acum”, a declarat spaniolul.

Acesta a explicat că la încălzire, când a servit, a simţit o problemă la abdominali şi s-a dus imediat la medicul turneului. Un al doilea test a arătat că probabil este vorba de o mică întindere. Sportivul a revenit pe teren pentru a vedea dacă poate să servească, însă durerea a persistat, potrivit News.ro.

Unfortunately, @RafaelNadal has withdrawn from today's @RolexPMasters semi-final through injury. @denis_shapo advances to the final tomorrow. pic.twitter.com/NZWqVMhde5