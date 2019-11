​Turneul Campioanelor: Ashleigh Barty, adversara Elinei Svitolina din finală / Victorie în trei seturi cu Pliskova

Semifinale:

Elina Svitolina - Belinda Bencic 5-7, 6-3, 4-1 (abandon)

Ashleigh Barty - Karolina Pliskova 4-6, 6-2, 6-3

\uD83D\uDC4F\uD83D\uDC4F Onto the finals! @ashbarty defeats Pliskova in three sets, 4-6, 6-2, 6-3, advancing to the finals of the Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/bHGu63rNeG