Turneul Campioanelor: Elina Svitolina, în finală după ce Belinda Bencic s-a retras în decisiv

Semifinale:





Elina Svitolina - Belinda Bencic 5-7, 6-3, 4-1 (abandon)

Ashleigh Barty - Karolina Pliskova

Dacă va câștiga din nou turneul, Elina Svitolina va urca pe locul 4 în clasamentul WTA (le va depăși pe Simona Halep și Bianca Andreescu). Ea și-a asigurat până în acest moment 1.080 de puncte pentru parcursul de la Shenzhen.

Pentru a-și apăra titlul, Svitolina va trebui să treacă de Ashleigh Barty (5-0 în confruntările directe) sau Karolina Pliskova (3-5).



.@ElinaSvitolina advances to the finals of the Shiseido @WTAFinals Shenzhen after Bencic retires early amidst third set pic.twitter.com/LRIpDxuj9e — WTA (@WTA) November 2, 2019





Despre Elina Svitolina:





Elina a avut evoluții apreciate la Grand Slam-uri, acolo unde a ajuns în două semifinale consecutive (Wimbledon și US Open).





Relația cu Gael Monfils a ajutat-o să-și ducă jocul la un nivel superior, lucru evidențiat și de Mats Wilander și John McEnroe. Are mai multă încredere în propriile-i forțe și dă senzația că se bucură și mai mult să fie pe teren.





A fost și este o jucătoare incomodă: uneori poate intra pe modul <perete>, reușind să returneze aproape orice. Este însă la fel de bine și o sportivă ofensivă: forehand-ul este principala armă, iar backhand-ul a fost mult îmbunătățit în sezoanele recente (capabilă să stea în duelurile de cross și să schimbe direcția în lungul liniei în funcție de momentul potrivit).





Într-un interviu pentru WTA, vorbea la un moment dat despre momentul special trăit la Singapore, acolo unde a câștigat cel mai important trofeu al carierei - Turneul Campioanelor.

Bencic a început mai bine semifinala și a câștigat primul set după 48 de minute, scor 7-5. Începând cu setul secund, Elina și-a ridicat nivelul jocului, nu a mai pierdut la serviciu și a făcut două break-uri în setul secund (6-3) și unul în decisiv, înainte de retragerea Belindei la scorul de 4-1."Este foarte dificil pentru ea, în special acum, la finalul sezonului. Este unul dintre cele mai importante turnee, vrei să dai tot ce ai mai bun și e foarte trist, așa că sper că se poate recupera și să fie puternică pentru sezonul viitor.Când am venit la acest turneu, mă așteptam la meciuri grele. În sfârșit, mâine va fi ultima partidă a sezonului. Va fi una dificilă, dar voi lăsa totul pe teren pentru a ridica din nou trofeul",, după semifinala cu Bencic.7-6(12), 6-4 vs Karolina Pliskova7-5, 6-3 vs Simona Halep7-5, 7-6(10) vs Sofia Kenin5-7, 6-3, 4-1 vs Belinda Bencic (abandon)