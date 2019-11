Karolina Pliskova, după victoria cu Halep: "Ultimul punct a fost ca un cadou. Mi-a părut rău pentru ea"

Karolina Pliskova a comentat victoria cu Simona Halep, scor 6-0, 2-6, 6-4, de la Turneul Campioanelor, fiind de părere că serviciul româncei nu a fost eficient. Cehoaica a vorbit și despre ultimul punct al meciului, când mingea a lovit fileul şi a căzut în terenul Simonei: "A fost ca un cadou de la cineva. Mi-a părut rău pentru ea, deoarece meciul era atât de strâns".







"Cred că am jucat extraordinar în primul set, ca şi cum ea ar fi jucat aşa cum voiam eu, să am mingile la îndemână. Serviciul ei nu a fost eficient şi i-am atacat serviciul al doilea. Nici nu am greşit prea mult, e adevărat. Cred că ea a făcut o treabă bună în setul secund. A schimbat un pic ritmul, a jucat mai inteligent, a aşteptat greşelile. Bineînţeles că este greu să joci două seturi aşa (n.r. - ca primul), mai ales pe această suprafaţă, pe care trebuie să joci cu adevărat fiecare punct.





Cred că am făcut un meci bun, una peste alta. Cred că ultimul punct (n.r. - mingea a atins fileul) a fost o recompensă. Game-ul era aproape pierdut, era 0-30, dar am dat vreo două lovituri. Cred că punctul a fost ca un cadou de la cineva. Bineînţeles, a fost o mare uşurare acest punct deoarece am simţit că mingea o să se oprească în fileu. A fost un fel de bucurie, bineînţeles. Mi-a părut rău pentru ea, deoarece meciul era atât de strâns. Un astfel de punct la minge de meci nu este cel mai bun", a declarat Pliskova, potrivit News.ro.





Simona Halep, locul 5 WTA, a ratat calificarea în semifinalele Turneului Campioanelor, după ce a fost învinsă, vineri, cu scorul de 6-0, 2-6, 6-4, de jucătoarea cehă Karolina Pliskova, locul 2 WTA, în ultima etapă a Grupei Violet.



După ultimul turneu al anului, Halep rămâne cu o victorie în trei meciuri, cu locul 3 în grupă, cu un premiu de 690.000 de dolari şi cu 500 de puncte WTA.











Elina Svitolina - Karolina Pliskova 7-6(12), 6-4Simona Halep - Bianca Andreescu 3-6, 7-6(6), 6-3Simona Halep - Elina Svitolina 5-7, 3-6Bianca Andreescu vs Karolina Pliskova 3-6, abandonElina Svitolina - Sofia Kenin 7-5, 7-6(10)Karolina Pliskova - Simona Halep 6-0, 2-6, 6-4*victorii/înfrângeri - seturi câștigate/pierdute1 Elina Svitolina 3-0/ 6-0 - calificată2 Karolina Pliskova 2-1/ 3-3 - calificată3 Simona Halep 1-2/ 3-54 Bianca Andreescu 0-2/ 1-35 Sofia Kenin 0-1/ 0-2* se vor disputa sâmbătăElina Svitolina - Belinda Bencic (de la 12:30)Ashleigh Barty - Karolina Pliskova (nu înainte de ora 14:00)