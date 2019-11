Darren Cahill, dur cu Simona Halep la on-court coaching: "Ai fost o ruşine pe teren" / Halep: "Sunt sigură că l-am enervat"

Antrenorul Darren Cahill a avut, vineri, o intervenţie mai puţin calmă ca de obicei, la "on-court coaching", în timpul meciului pe care Simona Halep l-a pierdut cu Karolina Pliskova la Turneul Campioanelor, scrie News.ro.







"Simo, uită-te la mine! În ultimele trei game-uri ai fost o ruşine pe teren. Haide, nu poţi câştiga meciul aşa cum ai jucat în ultimele trei game-uri. Trebuie să revii, păstrează-ţi concentrarea. Nu ai niciun motiv să pierzi aici. Pierzi energie, pierzi profunzimea loviturilor. Ai o şansă să te regăseşti în acest set, uită de scor.





Depinde de tine cum o să termini acest meci, poţi să-l termini plină de energie şi de concentrare sau să continui să faci ceea ce ai făcut în ultimele trei game-uri şi nu o să ai nicio şansă să câştigi. Cel puţin oferă-ţi o şansă revenind. Depinde de tine, joci suficient de bine ca să te pui într-o poziţie câştigătoare. Dacă îţi readuci energia o să câştigi acest meci. Cred cu tărie. Ia fiecare punct. Ai de ales aici, cum să te defineşti ca sportiv şi competitor. Nu e vorba de rezultat aici, e vorba de ce s-a întâmplat în ultimele 15 minute. Eşti pregătită să faci asta? Poţi să o faci", i-a spus Cahill.







Ce a spus Simona Halep despre reacția lui Darren Cahill





"A fost un mic impact pentru mine, dar sunt sigură că meritam deoarece nu eram calmă. Am schimbat ceva în atitudinea mea. Toată lumea știe că lucrez la asta. Am fost puțin enervată pe mine că am făcut asta și sunt sigură că l-am enervat și pe el", a spus Simona Halep despre reacția lui Cahill, conform Mediafax.





Antrenorul australian, care a interevenit de trei ori vineri, i-a spus elevei sale cele de mai sus la scorul de 3-2 pentru Pliskova în decisiv, fiind nemulţumit de cum a jucat ea după ce a condus cu 2-0.



Simona Halep, locul 5 WTA, a ratat calificarea în semifinalele Turneului Campioanelor, după ce a fost învinsă, vineri, cu scorul de 6-0, 2-6, 6-4, de jucătoarea cehă Karolina Pliskova, locul 2 WTA, în ultima etapă a Grupei Violet.



După ultimul turneu al anului, Halep rămâne cu o victorie în trei meciuri, cu locul 3 în grupă, cu un premiu de 690.000 de dolari şi cu 500 de puncte WTA.



