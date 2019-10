Paris Masters: Rafael Nadal, în sferturi după a 19-a victorie în fața lui Stan Wawrinka

Rafael Nadal (2 ATP) și-a trecut în cont a 19-a victorie în fața lui Stan Wawrinka (16 ATP), scor 6-4, 6-4. În urma acestui succes, spaniolul și-a asigurat calificarea în sferturile Masters-ului de Paris.



Nadal a avut nevoie de câte un singur break în fiecare set pentru a-și adjudeca victoria după o oră și 28 de minute de joc. Numărul 2 ATP a bifat astfel a 50-a victorie în actualul sezon.





Pentru Rafael Nadal a fost a 19-a victorie în 22 de meciuri jucate cu Stan Wawrinka. Ultima victorie a elvețianului datează din anul 2015. Se întâmpla chiar la Masters-ul de la Paris, în sferturi, scor 7-6(8), 7-6(7).

Cei doi jucători au mai fost adversari la Paris în 2007, când victoria i-a revenit lui Nadal, scor 6-4, 6-3 (în optimi).

În sferturi, Rafel Nadal îl va înfrunta pe francezul Jo-Wilfried Tsonga (35 ATP), care a trecut de germanul Jan-Lennard Struff (36 ATP), scor 2-6, 6-4, 7-6(6), după ce a salvat două mingi de meci în tie-break-ul setului decisiv. Ibericul conduce cu 9-4 în meciurile directe. Ultima confruntare dintre Nadal și Tsonga a avut loc chiar în acest an, la Wimbledon (turul III), unde spaniolul s-a impus cu 6-2, 6-3, 6-2.



