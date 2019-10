Karolina Pliskova, înainte de meciul decisiv cu Halep: "Nu am văzut finala de la Wimbledon"

​S-au întâlnit deja de 10 ori, iar ultimul succes i-a aparținut cehoaicei. Simona Halep și Karolina Pliskova se vor duela vineri cu o țintă precisă: calificarea în semifinalele Turneului Campioanelor. "Nu cred că va apărea ceva nou, ne știm bine. Nu am văzut finala de la Wimbledon", a precizat Karolina înainte de duelul cu Simona. Halep vs Pliskova va avea loc vineri, nu înainte de ora 14:00, urmând să fie LiveText pe HotNews.ro.





Cine va avea nervii mai tari va câștiga





"Va fi un meci pe care îl va câştiga cine are nervii mai tari! Asta pentru că amândouă ştim că cine pierde, pleacă acasă. Dar suntem obişnuite cu acest lucru. Va fi un meci dificil pentru mine, ea va încerca schimburi cât mai lungi, seamănă la stil cu Elina Svitolina şi chiar dacă am pierdut în faţa ei nu am făcut un meci rău. Svitolina a bătut-o şi pe Simona, aşa că va fi un meci echilibrat" - Karolina Pliskova.





Nu s-au întâlnit pe iarbă





"Am jucat contra ei pe toate suprafeţele, poate mai puţin pe iarbă. Nu cred că va apărea ceva nou, ne ştim bine, ea are jocul ei, eu am stilul meu. Nu va conta suprafaţa de joc, dar pentru că este mai lentă, vom juca mai mult, cu schimburi mai lungi. Am văzut meciurile ei, cum construieşte punctele, am învins-o ultima oară la Miami, am încredere în mine" - Karolina Pliskova.





Karolina nu a văzut finala de la Wimbledon