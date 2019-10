Simona Halep: "Svitolina a fost mai bună, obiectivul este calificarea în semifinale"

Simona Halep a pierdut meciul cu Elina Svitolina (5-7, 3-6) dar păstrează șanse de calificare în penultimul act al Turneului Campioanelor. O victorie cu Karolina Pliskova o poate duce în semifinale pe Simona. "Svitolina a fost mai bună, am simțit că nu pot termina punctele. Obiectivul principal este calificarea în semifinale, am deja 4 ani fără să ies din grupe ", a spus, printre altele, Halep.







Despre înfrângerea cu Svitolina







"Am simțit că nu pot să termin punctele. Suprafața nu este foarte bună pentru mine și pentru jocul meu. E prea moale. Și am adunat multă frustrare din cauza asta.







Am obosit, pentru că nu m-am antrenat prea mult. Ea a jucat bine și nu a ratat. Iubește să joace aici, e stilul ei. Mă bucur că acum spatele meu este ok.

Am putut lupta până la capăt fără să am dureri. Ea a fost mai bună și de aceea a câștigat" - Simona Halep, după meciul cu Elina Svitolina.



Nu este foarte dezamăgită





"Nu sunt foarte dezamăgită. Mi-am făcut jocul, dar nu a fost suficient pentru a mă apropia de victorie. M-am recuperat după meciul cu Bianca. Am fost ok la începutul partidei, dar schimburile de mingi cu Elina sunt lungi. Pe terenul acesta este încă și mai greu, pentru că terenul este lent. Uneori, mingea nu sare. Este greu să ai un ritm.





De aceea, uneori m-am apucat să lovesc prea tare. Și am obosit. Din fericire, avem un singur turneu ca acesta. Tactic, trebuie să schimb ceva ca să pot să câștig meciuri ca acesta. Am vorbit cu Darren despre asta după meci. Am schimbat puțin și astăzi, am încercat câteva dropshot-uri. Unele au fost bune, altele nu" - Simona Halep.





Despre duelul de totul sau nimic cu Pliskova







"Pe această suprafață nu am jucat niciodată (n.r. împotriva Karolinei), așa că nu știu la ce să mă aștept. Este sigur însă că va fi un meci diferit față de cel de azi cu Elina. Lovește mingea foate puternic, are un stil diferit de joc.





a concluzionat Simona Halep, citată de Prosport. Dar, ca de obicei, o să mă focusez pe jocul meu. Voi avea un plan de joc și voi ști ce este de făcut pentru a câștiga. Vreau neapărat să câștig, obiectivul principal este calificarea în semifinale. Am deja 4 ani fără să ies din grupe. Dar vom vedea. Am speranțe că mă voi recupera, în acest moment sunt puțin obosită, și am speranțe că voi juca mai bine decât azi",