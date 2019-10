​LIVEText Simona Halep vs Elina Svitolina 5-7, 2-2

Simona simte bine un passing cu reverul in cross scurt: 15-15.







2:2 Dupa ce a fost atacata de trei ori la rand pe forehand, Elina face fata perfect, iar apoi trimite perfect in lungul liniei. Ce tranzitie din defensiva in ofensiva...Halep este usor pasiva, iar Svitolina o taxeaza (15-30). Face pasul in fata Simona, trimite cu dreapta inside-in, este 30-30. Inca un game dificil pe propriul serviciu pentru Simona. Svitolina trimite pe tusa, iar mingea o incomodeaza pe Halep: minge de rebreak, iar Simona comenteaza. Pune insa toata frustrarea intr-o lovitura direct castigatoare: egalitate. Simona conduce punctul, face un voleu bun, Elina ajunge dar passing-ul este putin in aut. A avut noroc Simona...Deplasata mult spre exterior, Halep nu mai poate returna in teren cu forehandul - egalitate. Scurta foarte buna a Simonei, nici macar Elina nu mai poate ajunge. Totusi, este incredibil cum se apara jucatoarea din Ucraina...Nici de aceasta data game-ul nu se termina. Elina trebuie sa preia cu succes titlul de maratonista de la Caroline Wozniacki. Incepe sa ii oboseasca bratul Simonei, iar mingea ramane in fileu. Da, vine break-ul: Elina ridica pumnul, este formidabil cum alearga dintr-o tusa in alta....







2:1 Returul Simonei face diferenta: 0-15. Aut mare cu dreapta, 0-30. Ajunge Simona la o scurta, iar apoi o paseaza pe adversara cu un rever in lungul liniei: 0-40. Trebuie sa fac break-ul aici, Simona! Da, retur direct castigator cu reverul in lungul liniei: break la zero facut de Halep







1:1 Contre-pied simtit bine de Halep acum (15-0). Din saritura, Simona trimite in fileu, pe partea lui mai inalta (15-15). Totusi, prea multe erori nefortate a facut azi Halep. Inca o dubla greseala a Simonei (a doua din meci). De aceasta data, fileul a fost de partea jucatoarei noastre: 40-30. Pe o minge joasa, Simona nu mai poate intoarce mingea in terenul advers (40-40). Elina cere un challenge, serviciul Simonei a fost insa pe linie (avantaj Halep). Dreapta inside-in care descrie un unghi ascutit, iar Halep isi castiga serviciul. Este 1-1 acum







0:1 Svitolina serveste bine, castiga unele puncte "nemuncite" de la lansare, se distanteaza la 40-15. Inca o lovitura neinspirata de partea Simonei, este 1-0 pentru Elina in setul al doilea







5:7 Scurta ratata complet: 0-15. Rever in cross care se duce in aut: 0-30. Ce moment greu pentru Simona...0-40, dupa un retur perfect al Svitolinei...Game rau de tot facut de Halep: inca o eroare cu dreapta, iar break-ul a fost unul alb: 7-5 pentru Svitolina, practic in acest game Halep s-a batut singura...In prima mansa, Simona a avut 21 de erori nefortate...







5:6 Un atac cu dreapta in cross lung se duce aproape de linie, dar este aut (Elina iroseste si o reluare oficiala). Revine Svitolina cu o dreapta in lungul liniei perfecta (15-15). Forehand-ul este la un nivel foarte inalt, Simona castiga punctul: cat de bine a trimis in lungul liniei (15-30). Pe o minge moale, scurta, Simona nu mai are ce face la un rever al Elinei (30-30). Urmeaza un punct foarte important. Din pacate, Svitolina se apara incredibil, returneza tot, este precum un perete, iar cea care greseste este Halep, de aceasta data cu reverul in cross lung (40-30). Dreapta inversa este minunata: Halep egaleaza la 40. As la teu al Elinei, in ce moment trimite primul as...Din pacate, Simona se lasa usor pe spate, iar mingea se duce in aut. Este 6-5 pentru Svitolina, iar presiunea va fi inca o data pe serviciul Simonei...







5:5 Dupa un serviciu la teu, Simona inchide punctul cu o dreapta inversa (15-0). Returul Elinei se duce mult in aut: 30-0. A fost un serviciu doi foarte bun. Urmeaza insa o dubla greseala (30-15). Halep ataca perfect, trimite tot mai aproape de linii, iar backhandul in cross lung face punctul: 40-15. Joaca solid Simona: o deplaseaza pe adversara, variata la forta executiei, este 5-5







4:5 Svitolina serveste foarte bine (15-0). Elina se foloseste foarte bine de forta loviturilor, deschide bine terenul, iar Simona nu mai are ce face (30-0). Halep aleaga incredibil, ajunge la o scurta, iar punctul ii revine dupa un efort fantastic (30-15). Serviciul slice la mediana o ajuta insa pe Svitolina (40-15). Dreapta Simonei face legea: o alearga pe adversara, iar punctul este al ei (40-30). Intr-un duel de la fileu, Simona este neinspirata, trimite fix in racheta adversarei, iar Svitolina isi castiga game-ul de serviciu si conduce cu 5-4 in primul set. Halep va servi pentru a ramane in acest set...







4:4 Halep serveste cu mingi noi. Da, eroarea vine tot de pe dreapta Elinei, cata dreptata a avut, inca o data, Darren...Cu ajutorul fileului, Elina face punctul, iar Halep da primele semne de nervozitate (15-30). Doua mingi de break dupa ce Simona a jucat la limita, dar a trimis in aut (15-40). Prima minge este salvata cu un voleu drive impecabil (30-40). Dreapta inside-out este perfecta: Halep a salvat si a doua minge de break, 40-40. Game-ul ramane insa unul dificil. Pe o minge inalta (tactica foarte buna), Elina rateaza din nou. Reverul in lungul liniei se opreste in fileu, inca o egalitate. Simona ridica mana, are de ce sa se bucure: raliu interminabil care ii revine: minge de 4-4. Ce game dificil a castigat Simona: a salvat doua mingi de break, iar acum este 4-4. Acum sa forteze un break, de ce nu?







Simona l-a chemat pe Darren Cahill. Acesta ii spune printre altele ca a jucat, trimis, prea mult pe backhandul Elinei, iar aceasta are raspunsul pe masura. O indeamna la calm, sa mentina ritmul, sa fie agresiva si sa joace! Sa stea in schimburi si sa faca pasul decisiv atunci cand are un moment favorabil







3:4 Backhand invers direct castigator al Simonei la retur: ce executie! Elina revine cu un serviciu puternic, pe corp (15-15). De la fileu, Simona castiga un duel cu Elina, 15-30. Ar putea un game important in economia acestui prim set. Halep strange pumnul. Un aut mic, la o dreapta inside-in, egalitate. Cat de aproape a cazut mingea de tusa...Cu o miscare usor atipa pe un forehand, Elina trimite in afara terenului: minge de break pentru Halep. Ce pacaaaat! A dominat schimbul, a ajuns intr-o pozitie favoritabila Simona, dar a ratat cu o dreapta cu mult topspin! Halep isi da cu racheta in cap...Simona trimite de ori la rand inalt cu dreapta, dar pana la urma este un aut mare (Halep cere challenge total neinspirat). Inca un raliu condus de Halep, dar pierdut pe executia finala. S-a facut 4-3 pentru Svitolina, desi Simona a avut minge de break







3:3 Elina pare intr-un usor impas mental, mai comite o eroare (15-0). Pe o minge joasa, Halep incearca sa trimita in lungul de linie, dar trimite in fileu (15-15). Variaza la serviciu Simona, iar Svitolina este surprinsa (30-15). Pe o minge cu mult efect, Svitolina nu-si calculeaza pasii si trimite in plasa: 40-15. Cel mai frumos raliu de pana acum se incheie cu o contra scurta a Simonei in fileu, ce pacat! Cu ceva noroc, un forehand cu banda al Simonei intra in teren, iar Elina rateaza apoi executia. De la 3-0 pentru Svitolina s-a facut acum 3-3







Simtind cum Simona vine puternic din urma, Elina a cerut ajutorul antrenorului sau, Andrew Bettles







2:3 Svitolina forteaza de pe centrul terenului, dar rateaza si trimite in aut (0-15). Inca un aut, se face 0-30. A fost o eroare fortata de aceasta data. Trei mingi de break dupa ce Halep a trimis puternic si plasat cu dreapta in lungul liniei (0-40). Vine break-ul la zero: Halep a dat drumul bratului, pare conectata la meci, iar acum va servi pentru a egala pe tabela







1:3 Elina continua sa se deplaseze mai bine (0-15). Inca un aut de pe mediana din partea Simonei (15-30). Revine cu ajutorul unui voleu drive executat perfect (30-30). Elina pune multa forta pe un forehannd inside-out, insa mingea se duce mult in aut (40-30). Dreapta inversa a Elinei se duce in afara terenului, game-ul ii revine Simonei. Ea modifica pentru prima data tabela in dreptul ei (1-3)







Picioare grele pentru Halep in debutul de partida: nu ajunge sa loveasca din pozitiile favorabile, este mereu cu un pas in urma, Svitolina a intrat perfect in meci







0:3 A condus schimbul, a incercat o scurta, dar mingea a ramas in fileu - punct pierdut de Halep (15-0). Dupa un rever in cross, Elina face pasul la fileu si inchide cu un voleu drive de forehand. Multa claritate in jocul Svitolinei (30-0). O dreapta inside-in se duce in aut, Simona nu prea se regaseste in acest debut de partida (40-0). Inca un game alb de serviciu pentru Svitolina, ea conduce acum cu 3-0







0:2 Svitolina a intrat mai bine in meci, iar un backhand in lungul liniei isi gaseste tinta (0-15). Inca o dreapta scapata de Halep, game-ul deja se complica (0-30). As al Simonei, as la exterior (15-30). Reverul in lungul liniei isi face aparitia si la Simona: 30-30. Inghesuita pe un rever, Halep trimite in burta fileului, prima minge de break a partidei (30-40). Cel mai intens schimb de pana acum este al Simonei, ea a salvat mingea de break. Game-ul ramane insa unul dificil. Inca o eroare cu reverul, a doua minge de break. Nu pare sa simta prea bine pana acum backhandul...Desi a condus schimbul, Simona a apasat prea mult pe un rever in cross lung, iar Svitolina conduce acum cu 2-0







0:1 Elina face pasul la fileu, se expune, dar Simona o iarta desi avea jumatate de teren liber (15-0). Un raliu disputat in care Halep a trimis si o scurta ii revine sportivei din Ucraina (30-0). Serveste foarte bine Elina in acest debut de partida (40-0). Game alb, este 1-0 pentru Svitolina







S-a incheiat incalzirea, partida va incepe cu Elina la serviciu







Juan Zhang este arbitrul din scaun al partidei







Simona a castigat tragerea la sorti si a ales sa fie la primire







Cele doua jucatoare si-au facut aparitia in arena







Amintirile recente sunt bune pentru Simona: a câștigat ambele meciuri disputate cu Elina în 2019, ultimul fiind în semifinale la Wimbledon. Desigur, nu va juca statistica în partida de miercuri, însă Halep trebuie să folosească în favoarea ei ascendentul moral. Svitolina este genul de jucătoare greu de bătut: se deplaseaza foarte bine în defensivă, speculează spațiile și se luptă exemplar pentru fiecare minge. Confruntarea Halep vs Svitolina de la Turneul Campioanelor (Grupa Violet) este Text pe HotNews.ro și în direct pe Digisport 2.





Simona Halep, amintirea victoriei clare de la Wimbledon și cum poate fi scoasă din joc incomoda Elina Svitolina





S-au disputat în Grupa Violet:

Elina Svitolina - Karolina Pliskova 7-6(12), 6-4

Simona Halep - Bianca Andreescu 3-6, 7-6(6), 6-3



Vor avea loc miercuri:

Simona Halep vs Elina Svitolina (de la ora 12:30)

Bianca Andreescu vs Karolina Pliskova (nu înainte de ora 14:00)



Clasament:

* victorii/ seturi



1 Elina Svitolina 1-0/ 2-0

2 Simona Halep 1-0/ 2-1

3 Bianca Andreescu 0-1/ 1-2

4 Karolina Pliskova 0-1/ 0-2



Halep vs Svitolina, meciuri directe:

2019, Wimbledon: 6-1, 6-3 pentru Halep

2019, Doha: 6-3, 3-6, 6-4 pentru Halep

2018, Roma: 6-0, 6-4 pentru Svitolina

2017, Turneul Campioanelor: 6-3, 6-4 pentru Svitolina

2017, Toronto: 6-1, 6-1 pentru Svitolina

2017, Roland Garros: 3-6, 7-6(6), 6-0 pentru Halep

2017, Roma: 4-6, 7-5, 6-1 pentru Svitolina

