Turneul Campioanelor: Rezerva Kiki Bertens a învins-o pe Ashleigh Barty, liderul mondial

Prezentă la Shenzhen din postura de rezervă, Kiki Bertens (înlocuitoarea lui Naomi Osaka) a reușit să debuteze cu o victorie la Turneul Campioanelor, olandeza producând surpriza împotriva lui Ashleigh Barty, liderul la zi al clasamentului WTA (3-6, 6-3, 6-4).

Manșa a doua a debutat pe undeva în aceleași coordonate, Ash ajungând să conducă cu 3-2 (cu break).



Este greu de înțeles ce s-a întâmplat din acest moment, jocul lui Barty pierzând semnificativ din altitudine. Au urmat game-uri cu multe erori neforțate, cu servicii care de-abia au trecut fileul și cu un limbaj al corpului care trăda multă îngrijorare.



Minge cu minge, Ashleigh a intrat într-o ceață mentală care i-a dat aripi adversarei. Bertens a început să simtă din ce în ce mai bine mingea, a variat foarte bine (ce slice bun poate să aibă olandeza), iar game-urile s-au legat între ele. De la 0-1 la seturi și 2-3 (cu break), Kiki a ajuns să câștige opt game-uri la rând (!).



La 4-0 pentru Bertens, brusc se trezește parcă la realitatea din teren și Barty: devine mai calmă, joacă mai îngrijit, o incomodează pe Kiki cu slice-uri foarte bine executate și îi sădește acesteia neîncrederea în propriile forțe (lucru de neconceput până cu 10 minute înainte).



Australianca a câștigat trei game-uri la rând și a reaprins finalul de meci (4-3, cu un singur break avans). Simțind că nu își mai găsește reperele, Bertens a cerut un on-court coaching.



Au urmat două game-uri câștigate de la lansare (5-4), ajungându-se în situația în care olandeza să servească pentru a închide meciul. Bertens nu a resimțit presiunea, a servit precis, a câștigat game-ul și a închis partida cu 6-4.



Meciurile zilei în Grupa Roșie:

\uD83D\uDC4F\uD83D\uDC4F @kikibertens comes back from a set down to defeat Barty, 3-6, 6-3, 6-4, at the Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/pQhvfBsrmo