”Ar fi câștigat Simona Halep meciul cu Bianca Andreescu fără intervențiile lui Darren Cahill?”

​Christopher Clarey, jurnalistul specialist al celor de la New York Times pe tenis, a lansat o întrebare după meciul Simonei Halep cu Bianca Andreescu, acesta precizând că în opinia lui sportiva noastră nu ar fi câștigat meciul cu Andreescu dacă nu ar fi avut parte de sfaturile prețioase ale lui Darren Cahill.

Cel mai important on-court coaching a avut loc în setul al doilea, acesta întinzându-se pe durata îngrijirilor medicale primite de Bianca.



"You're right in this!" Was this visit in the second set from @darren_cahill the turning point of the match for @Simona_Halep ? #WTAFinals pic.twitter.com/HbZDfrWYjr

"Din punctul meu de vedere, șansele ca Halep să revină și să o învingă pe Andreescu fără ajutorul lui Darren Cahill erau foarte mici. Dacă asta e un lucru pozitiv sau negativ pentru tenis depinde doar de filosofia fiecăruia. Personal, mi-ar fi plăcut să o văd pe Simona cum încearcă de una singură să rezolve lucrurile" - Christopher Clarey, specialist New York Times, pe contul personal de Twitter.



