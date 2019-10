Bianca Andreescu, după înfrângerea cu Simona Halep: "Ma doare spatele al naibii de tare"

Turneul Campioanelor





Ea a început să pună mai multe mingi în teren, iar în setul al treilea, deși nu vreau să dau vina pe spate, am simțit că nu mai am aceeași forță. Dar am luptat bine cu ceea ce am avut. Sunt mândră de asta, totuși dezamăgită.





La început am executat bine planul. Serviciul. Returul a fost bun. Nu m-am simțit intimidată intrând în teren. Am privit-o ca pe un model, așa că să pot juca împotriva ei a fost interesant. Sper să mai am ocazia și să-mi iau revanșa”, a spus Andreescu, potrivit wtatennis.com.

Meciurile zilei în Grupa Violet:





Elina Svitolina - Karolina Pliskova 7-6(12), 6-4

Simona Halep - Bianca Andreescu 3-6, 7-6(6), 6-3





Clasament:

* victorii/ seturi





1 Elina Svitolina 1-0/ 2-0

2 Simona Halep 1-0/ 2-1

3 Bianca Andreescu 0-1/ 1-2

4 Karolina Pliskova 0-1/ 0-2





Premiile fabuloase de la Shenzhen:

După victoria de astăzi, Simona și-a asigurat deja un cec în valoare de 525.000 de dolari și 250 de puncte în clasamentul WTA de simplu.

În următoarea partidă (conform regulamentului), se vor întâlni învingătoarele din primele meciuri. Simona Halep se va duela miercuri, de la ora 12:30, cu Elina Svitolina (8 WTA).

​”Nu sunt prea multe de spus. A fost un meci bun. Ea a luptat foarte bine. Nu mi-am luat șansele în setul al doilea, sunt dezamăgită. Iar spatele mă doare al naibii de tare.