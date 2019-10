VIDEO Simona Halep și Bianca Andreescu au făcut spectacol la Turneul Campioanelor - Cele mai frumoase lovituri ale partidei

La prima întâlnire directă, Simona Halep și Bianca Andreescu au făcut spectacol în al doilea meci din Grupa Violet de la Turneul Campioanelor. Cele două jucătoare au oferit o partidă cu un tenis de calitate, au produs lovituri de excepție și i-au încântat pe fanii prezenți în arena din Shenzhen timp de două ore și 34 de minute.

Confruntarea s-a încheiat cu victoria Simonei Halep, scor 3-6, 7-6(6), 6-3.

În primul meci din Grupa Violet, Elina Svitolina a învins-o pe Karolina Pliskova, scor 7-6(12), 6-4.

