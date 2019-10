LIVEText Simona Halep vs Bianca Andreescu 3-6, 4-4

Bianca primeste unele ingrijiri medicale (are o zgarietura pe picior si sangereaza - nimic important), timp in care Simona l-a chemat pe Darren Cahill. Australianul ii spune sa ramana concentrata, sa fie cu mintea pe teren, nu la ratarile avute. Acesta ii mai cere sa puna presiune pe adversara la fiecare mingea. "Cateva puncte castigate si totul va fi ok" - zice Cahill. Darren continua sa ii transmita mesaje pozitive Simonei, ea pare insa un usor perete emotional (a ramas un pic blocata pe game-ul trecut, unul in care si-a cedat serviciul).







4:4 Bianca rupe incredibil un raliu intens cu o scurta perfecta: 15-15. Trimite in aut Simona, a incercat sa trimita cat mai aproape de baseline (15-30). Serviciul o ajuta, egalitatea a fost restabilita (30-30). Conchita Martinez (antrenoarea Karolinei Pliskova) este in tribune. Intre timp, Simona mai face o eroare, iar acum Andreescu are minge de break si de 4-4. Serviciul doi este inca o data ofertant, iar Bianca nu stie sa dea inapoi: retur direct castigator, este 4-4, s-a dus avantajul Simonei...







Inainte de a servi cu mingi noi, Simona l-a chemat din nou pe Darren Cahill. Din pacate, nu pot sa va spun ce i-a transmis: au intervenit reclamele...Am prins totusi ceva din acest on-court coaching: australianul i-a spus sa isi castige game-ul de serviciu care urmeaza si sa fie pozitiva. Nu a jucat prea mult tenis in ultimele trei luni, iar tenisul aratat este unul bun. De asemenea, Cahill i-a mai spus sa forteze pe serviciul al doilea (unul slab)







4:3 Rever invers al Simonei, mingea se duce insa in aut: 15-0. Inca o data in fileu, de aceasta data Halep a incercat o dreapta in cross (30-0). De pe centrul terenului, Andreescu se apara cu o minge printre picioare, iar Simona rateaza cu terenul liber (40-0). Castiga si Halep primul punct din acest game, cu un rever in cross lung: 40-15. Inca o minge ratata, iar game-ul se duce in dreptul Biancai







4:2 Din deplasare, Bianca loveste inghesuit, mingea se duce mult in aut (15-0). Slice ratata de pe mediana, 30-0 pentru Halep. Formidabil se apara Simona cu un cross scurt (ce unghi a desenat), iar Andreescu nu mai poate interveni: 40-0. Executa un rever in cross din saritura (a la Daria Kasatkina), dar nu mai poate acoperi partea opusa de teren: 40-15. A punctat la capitolul spectacol, dar punctul i-a revenit adversarei...Retur direct castigator al Biancai pe un serviciu doi moale si scurt: 40-30. De la 40-0, se face 40-40. A scazut putin nivelul Simona, picioarele dau unele semne de oboseala. As la exterior, inca o minge de 4-2...Poate acum? Se aude din tribune: Hai, Simona, bate-o! Iar Simona il asculta pe respectivul spectator si isi castiga game-ul de serviciu. Este 4-2 acum







3:2 Inca o data in fileu cu reverul din partea Simonei: se simte lipsa ritmului dat de meciurile oficiale...Retur agresiv al Simonei, Bianca nu mai poate trimite mingea in teren: 15-15. Inca o data returul face diferenta, iar Halep conduce cu 30-15. Multe erori ale Biancai cu dreapta, apar doua sanse de break pentru jucatoarea noastra (15-40). Al treilea break la rand din acest set, iar Simona conduce cu 3-2. Este o secventa a meciului in care Halep joaca mult mai direct, a preluat initiativa...







2:2 Din pacate, un contre-pied se opreste in fileu: 0-15. Dubla greseala, 0-30. Game-ul deja se complica...Desi alearga incredibil, Simona nu mai poate ajunge la o scurta a adversarei: Halep s-a oprit la timp ca sa nu loveasca cameramanii. Forehand pe o minge inalta, Simona risca, iar mingea cade pe tusa: 15-40. Pe un serviciu doi atacabil, Bianca face rebreak-ul, este 2-2







2:1 Dupa un as al Biancai, Simona castiga doua puncte la rand - de aceasta data, fileul a fost de partea jucatoarei noastre (15-30). Doua mingi de break, dupa o dubla greseala (15-40). Serviciu pe corp, Simona nu a mai putut returna (30-40). Dupa un retur lung, Andreescu rateaza complet un rever in lungul liniei, iar Halep conduce pentru prima data in acest set al doilea: 2-1





1:1 De la marginea terenului, Bianca gaseste linia cu o dreapta care cade pe tusa (15-15). O ajuta serviciul la urmatorul punct pe Halep (30-15). Inca o data: 40-15. Avea nevoie de astfel de puncte...Simona cere un challenge, iar mingea a prins tusa: a fost as, este 1-1 la game-uri in acest moment







0:1 Prima dubla a partidei este trecuta in dreptul Biancai (15-15). Un pic departe de minge, Simona trimite in aut (30-15). Din pacate, sentimentul din racheta Simonei nu este neaparat cel mai bun: multe erori, inexactitati (40-15). Mai greseste si adversara: dintr-o pozitie ideala cu jumatate de teren liber, Bianca a trimis in fileu. Game-ul ii revine insa canadiencei, Andreescu obligand-o pe Simona sa loveasca numai din deplasare







3:6 Prinsa nepregatita pe picioare, Halep trimite inca o data in fileu: 0-15. Andreescu se infige efectiv intr-un forehand, dar trimite in burta fileului: 15-15. Nu prea o ajuta pe Halep primul serviciu. Scurta impecabila executata de Bianca: 15-30. Egalitate, dupa inca un retur trimis aiurea de canadianca (30-30). Pe o minge inalta, Simona trimite inside-in, dar in fileu: minge de set. Halep este pe tot terenul, conduce punctul, iar egalitate este restabilita dupa un voleu pe contre-pied. Bianca a preluat din nou initiativa, iar dreapta produce punctul si aduce a doua minge de set. Sansa este fructificata, iar Bianca se impune cu 6-3 in prima mansa. A fost un set foarte bun, cu un tenis de calitate...







3:5 Dupa ce a condus punctul, Simona a ratat cu o dreapta in lungul liniei (15-0). Cu un pas si jumatate in teren, Bianca este de neoprit: punct castigator cu reverul: 30-0. Aut al Simonei pe un retur invers cu reverul (40-0). Primul as al partidei, iar Bianca se distanteaza la 5-3 in primul set. Din tribune se aude: Hai, Simonaaa!







Darren Cahill a fost chemat de catre Simona. Printre altele, australianul ii spune sa lifteze mai mult mingea, sa fie mai agresiva cu forehandul si mai aspra cu backhandul. Reverul este o arma importanta, iar Simona trebuie sa faca mai mult cu aceasta executie (mai ales in lungul liniei)







3:4 Dupa o minge inalta, Bianca rateaza complet un rever (15-0). Inca o data fileul este de partea Biancai (15-15). Imediat, Simona este incurajata puternic din tribune. De pe mediana, Simona rateaza un rever: a fost rigida pe picioare: 15-30. Inca un aut al Simonei: 15-40, sunt doua mingi de break. Prima este irosita cu o lovitura ratata (30-40). Intrata in teren, Andreescu trimite prea puternic: pana la urma, forta nu reprezinta mare lucru fara control, nu? Este egalitate. Inca o minge de break, dupa un cross scurt minunat gasit de catre Bianca...Halep scapa un rever, iar Bianca trece din nou in fata cu break: 4-3







3:3 Bianca face des drumul spre fileu, are o mana sigura (15-0). Pe un slice, Simona face pasul in fata, dar rateaza executia (30-0). Tot de la plasa, Bianca inchide punctul (40-0). Ce game bun a facut pana acum canadianca...Game la zero bifat de Andreescu, scorul este acum 3-3







3:2 Din punct de vedere tactic, Simona a jucat foarte bine pana acum. Se poate vedea insa ca din punct de vedere fizic are unele lacune (nu impinge cum trebuie in picioare, se poate observa in special la backhand-urile in cross). Bianca intra foarte puternic in retur, 0-30. Inca un retur castigator, se face 0-40. Face si Halep un prim punct cu ajutorul serviciului. Inca un serviciu, iar apoi un rever in lungul liniei: Halep a salvat toate sansele de break. Game-ul este insa departe de a fi castigat...Ce punct a castigat Simona: a alergat fantastic, a returnat minunat si a trimis cu dreapta inside-out! De la 0-40, Simona a jucat ingrijit, a accelerat cand a trebuit, iar game-ul i-a revenit. Este 3-2 pentru sportiva noastra







2:2 Bianca serveste foarte bine: apasat, puternic. Andreescu face perfect tranzitia din defensiva in ofensiva, iar apoi inchide punctul cu o dreapta in lungul liniei (30-0). De pe mediana, Bianca rateaza un rever care a fost mai mult impins decat lovit (30-15). Simona si-a fixat adversara cu o dreapta inversa, iar punctul i-a revenit (pe contre-pied). Este 30-30. Pe doua mingi moi, Simona pierde initiativa, iar Bianca nu o iarta: o rautate extrema aratata pana acum de Andreescu (in sens pozitiv, desigur). Retur in picioare al Simonei, inca o egalitate. Halep ajunge la o scurta si trimite in cross - prima ei minge de break din acest meci...Contre-pied superb al Simonei: a venit rebreak-ul, este 2-2







Fara meciuri in picioare, Simona incearca o tacatica bazata pe mingi lungi, cu topspin, pentru a nu-i da ritm adverarsarei. Pana acum, agresivitatea Biancai a dat roade, iar rezultatul de pe tabela este unul meritat pentru sportiva care reprezetinta Canada...







1:2 Chiar si pe primul serviciu Bianca este agresiva, dar trimite in aut (15-0). Scurta perfecta a Biancai: 15-15. Simona incearca sa nu-i dea ritm adversarei. Suprafata este ceva mai lenta, iar aici topspin-ul Simonei poate deranja. Halep invarte mingea, incarca sa trimita cat mai aproape de baseline, iar Bianca nu mai poate returna: 30-15. Violenta la retur, Bianca mai castiga un punct dintr-o singura lovitura: 30-30. Backhand pe tusa, iar Andreescu are prima sansa de break din acest meci: 30-40. Sansa este fructificata, dupa ce Simona a trimis in aut un rever in lungul liniei.







1:1 Un-doi de exceptie al Biancai - cat de mult conteaza un serviciu de calitate (15-0). Inca o data, Andreescu face pasul la fileu si inchide punctul cu un voleu drive (30-0). Multa agresivitate aratata de canadianca. Aflata intr-o continua deplasare, Simona nu mai poate returna: 40-0. Retur luat devreme de catre Simona, iar Bianca nu mai poate trimite peste fileu: 40-15. Game solid al canadiancei, egalitatea este restabilita pe tabela







1:0 De la prima minge chiar, Bianca face pasul la fileu. A ratat voleul, dar arata multa agresivitate. Banda fileului o ajuta pe Andreescu, 15-15. Halep incearca sa joace cat mai lung, cat mai aproape de baseline. Tactica da unele roade, Bianca este incomodata sa loveasca numai de peste umar (30-15). Inca o eroare a Biancai: reverul in cross lung este prea lung: 40-15. Andreescu da senzatia ca joaca la totul sau nimic in acest prim game. Inghesuita de o minge lunga, Simona nu mai poate returna cu un rever de pe mediana (40-30). Pe un serviciu doi moale, Bianca ataca si striga: 40-40. Se joaca intens, la un nivel ridicat inca de la primul game. Se face 1-0, iar Simona are clar publicul de partea ei: are mai multi fani







Steaguri ale Romaniei in tribune, Halep are multi fani in Asia







Marija Cicak este arbitrul din scaun al partidei







Cele doua jucatoare se afla la incalzire







În urmă cu trei ani, Simona și Bianca se întâlneau pe aleile din complexul de la Rogers Cup, iar tânăra speranță canadiană în vârstă de 16 ani primea sfaturi motivaționale din partea idolului său. De atunci, multe s-au schimbat, iar în 2019 Andreescu a arătat că se poate lupta de la egal la egal cu oricine din circuitul WTA. Prima întâlnire directă (mult așteptată de atâta lume) va avea loc la Turneul Campioanelor. Duelul este în direct pe Digisport și LiveText pe HotNews.ro.





Meciurile zilei:





Elina Svitolina - Karolina Pliskova 7-6(12), 6-4

Simona Halep - Bianca Andreescu

Simona Halep, rezultate în 2019 *42-15 victorii/înfrângeri

Beijing - turul 2

Wuhan - turul 3 (abandon)

US Open - turul 2

Cincinnati - turul 3

Rogers Cup - sferturi

Wimbledon - câștigătoare

Eastbourne - sferturi

Roland Garros - turul 4

Roma - turul 2

Madrid - finală

Miami - semifinale

Indian Wells - turul 4

Dubai - sferturi

Qatar - finală

Australian Open - turul 4

Sydney - turul 2 Rezultatele Biancăi în 2019 *48-5 victorii/înfrângeri

Beijing - sferturi

US Open - câștigătoare

Rogers Cup - câștigătoare

Roland Garros - turul 2 (abandon)

Miami - turul 4 (abandon)

Indian Wells - câștigătoare

Acapulco - semifinale

Australian Open - turul 2

Auckland - finală.