​FedCup: Australia și Franța au anunțat echipele care se vor înfrunta în finala de la Perth

Federațiile de Tenis din Australia și Franța au anunțat echipele pentru duelul din finala FedCup, care va avea loc la Perth, în perioada 9-10 noiembrie. Meciurile se vor disputa pe hard, în RAC Arena.





Echipa Australiei: Ashleigh Barty (1 WTA la simplu / 19 WTA la dublu), Samantha Stosur (92 WTA / 15 WTA), Ajla Tomljanovic (51 WTA / 159 WTA), convocată în premieră, Astra Sharma (102 WTA / 137 WTA) şi Priscilla Hon (118 WTA / 588 WTA). Căpitan nejucător: Alicia Molik.

Echipa Franței: Kristina Mladenovic (39 WTA la simplu / 5 WTA la dublu), Caroline Garcia (45 WTA / 244 WTA), Alizé Cornet (60 WTA / 111 WTA), Pauline Parmentier (121 WTA / 828 WTA), Fiona Ferro (63 WTA/ 288 WTA). Căpitan nejucător: Julien Benneteau.

Câștigătoare de șapte ori a competiției (1964, 1965, 1968, 1970, 1971, 1973 și 1974), Australia va fi gazda finalei care va avea loc în zilele de 9 și 10 noiembrie 2019. Meciurile se vor disputa în RAC Arena din Perth, iar suprafața de joc va fi hard.



Duelul întâlnirilor directe este favorabil australiencelor: 5-1. De cealaltă parte, Franța a câștigat FedCup de două ori: 1997 și 2003.

În semifinale, Australia a trecut de Belarus, în timp ce Franța a învins România cu 3-2 la Rouen.



