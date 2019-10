Halep - Andreescu: Simona și lipsa ritmului din meciurile oficiale vs Bianca și întâlnirea cu idolul copilăriei

​În urmă cu trei ani, Simona și Bianca se întâlneau pe aleile din complexul de la Rogers Cup, iar tânăra speranță canadiană în vârstă de 16 ani primea sfaturi motivaționale din partea idolului său. De atunci, multe s-au schimbat, iar în 2019 Andreescu a arătat că se poate lupta de la egal la egal cu oricine din circuitul WTA. Prima întâlnire directă (mult așteptată de atâta lume) va avea loc la Turneul Campioanelor. Duelul va fi în direct pe Digisport și LiveText pe HotNews.ro.



Karolina Pliskova - Elina Svitolina (de la ora 12:30)



Simona Halep - Bianca Andreescu (~ 14:00)



Bianca nu a făcut un secret din faptul că Simona i-a fost idol și că ascensiunea acesteia a fost o adevărată pastilă motivațională pentru ea. De la discuția din 2016, Andreescu a urcat multe trepte în carieră, iar la doar 19 ani este deja câștigătoare de Grand Slam (titlul obținut la US Open).

Simona o laudă pe Bianca

"Este incredibil ceea ce a reușit: să câștigi un Grand Slam la 19 ani este un lucru fantastic. Vreau doar să îi spun că merită să fie acolo unde este acum, a jucat foarte bine în ultima perioadă. De-abia aștept să o întâlnesc, va fi o mare provocare pentru mine. Am avut un an cu suișuri și coborâșuri, dar am avut o perioadă incredibilă la Wimbledon. Restul sezonului nu a fost însă unul grozav pentru mine. Nu vreau să vorbesc aici despre victorii sau înfrângeri, este doar despre a putea să joc toate meciurile de la Turneul Campioanelor" -