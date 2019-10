ATP Viena: Dominic Thiem a câștigat al cincilea titlu din acest sezon

Dominic Thiem (5 ATP), principalul favorit, s-a impus în finala turneului ATP de la Viena, după o victorie în trei seturi în fața argentinianului Diego Schwartzman (15 ATP), cap de serie numărul 5. Favoritul gazdelor s-a impus cu 3-6, 6-4, 6-3, trecându-și astfel în palmares al cincilea trofeu al sezonului.

Thiem s-a impus după un meci care a durat două ore şi 25 de minute, câştigând pentru prima dată turneul din capitala ţării sale.

Austriacul conduce acum cu 5-2 în meciurile directe cu Schwartzman. Finala de la Viena a fost a treia întâlnire din acest an dintre cei doi jucători. Thiem s-a mai impus la Barcelona, în turul doi (6-3, 6-3), iar Schwartzman a câștigat în semifinale la Buenos Aires (2-6, 6-4, 7-6).



Pentru Thiem (26 de ani) este al 16-lea trofeu în circuitul ATP. El s-a mai impus în acest an la Indian Wells (Masters), Barcelona, Kitzbuhel și Beijing.



Schwartzman (27 de ani) rămâne cu trei trofee în palmares: Istanbul (2016), Rio de Janeiro (2018) și Los Cabos (2019). El a mai jucat alte trei finale: Anwerp (2016 și 2017) și Buenos Aires (2019).



Pentru victoria de la Viena, Dominic Thiem va primi 474.295 de euro şi 500 de puncte ATP, iar Schwartzman va fi răsplătit cu 283.205 de euro şi 300 de puncte ATP.



