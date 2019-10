Roger Federer, campion pentru a zecea oară la Basel

Roger Federer (3 ATP) a cucerit pentru a zecea oară în carieră turneul ATP de la Basel, orașul său natal. Elvețianul l-a învins în finală pe australianul Alex De Minaur (28 ATP, beneficiarul unui wild card), scor 6-2, 6-2, la capătul unui meci pe care l-a dominat autoritar.

În acest an, Federer a bifat a 19-a prezență la turneul de Basel, unde a mai cucerit trofeul în 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2015, 2017 și 2018. Fedex a mai pierdut alte cinci finale la Basel, în 2000, 2001, 2009, 2012 și 2013.



Pentru Federer, "Swiss Indoors Basel" este al doilea turneu pe care îl câștigă pentru a zecea oară, după cel de la Halle (2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2013, 2014, 2015, 2017 și 2019).



În urma succesului de la Basel, Federer și-a trecut în palmares trofeul cu numărul 103 al carierei.

În vârstă de 20 de ani, Alex de Minaur a jucat la Basel a şasea finală din carieră. El are în palmares trei trofee, toate obţinute în acest an: Sydney, Atlanta și Zhuhai. El a mai pierdut finale la Sydney și Washington (ambele în 2018).



Pentru succesul de la Basel, Federer va primi 430.125 de euro şi 500 de puncte ATP, iar De Minaur va fi recompensat cu 216.025 de euro şi 300 de puncte ATP.



