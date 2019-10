Roger Federer, campion pentru a zecea oară la Basel

Roger Federer (3 ATP) a cucerit pentru a zecea oară în carieră turneul ATP de la Basel, orașul său natal. Elvețianul l-a învins în finală pe australianul Alex De Minaur (28 ATP, beneficiarul unui wild card), scor 6-2, 6-2, la capătul unui meci pe care l-a dominat autoritar.

În acest an, Federer a bifat a 19-a prezență la turneul de Basel, unde a mai cucerit trofeul în 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2015, 2017 și 2018. Fedex a mai pierdut alte cinci finale la Basel, în 2000, 2001, 2009, 2012 și 2013.



Pentru Federer, "Swiss Indoors Basel" este al doilea turneu pe care îl câștigă pentru a zecea oară, după cel de la Halle (2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2013, 2014, 2015, 2017 și 2019).



În urma succesului de la Basel, Federer și-a trecut în palmares trofeul cu numărul 103 al carierei.

Phenomenal from Roger \uD83C\uDDE8\uD83C\uDDED



The moment @rogerfederer secured his 10th trophy in Basel & 103rd title of his career.



\uD83C\uDFA5: @TennisTV | #SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/moVk2M6jZF