Turneul Campioanelor: Ashleigh Barty, victorie cu Belinda Bencic - Evoluție perfectă pentru australiancă după ce a pierdut primul set

Ashleigh Barty (1 WTA) a debutat cu dreptul la Turneul Campioanelor, reușind să întoarcă soarta meciului cu Belinda Bencic (7 WTA) după ce a cedat primul set cu 5-7. Australianca a avut apoi o evoluție impecabilă, cedând doar trei game-uri până la finalul partidei. A fost 5-7, 6-1, 6-2 pentru liderul mondial, după aproape două ore de joc.

Primul set al întâlnirii dintre Barty și Bencic a fost unul foarte echilibrat, un singur break făcând diferența. Elvețianca a rupt echilibrul la scorul de 5-5, fructificând prima sa minge de break (Barty a avut o șansă de break la scorul de 1-0 în favoarea sa, dar a fost anulată de Bencic). Belinda a pus capăt setului cu un game câștigat la 15 pe propriul serviciu, scor 7-5.



Din setul secund, soarta meciului s-a schimbat brusc, iar Barty nu i-a mai lăsat nicio șansă adversarei. Fără să-și piardă serviciul până la finalul partidei, liderul mondial a mai cedat doar trei game-uri. În actul al doilea a condus cu 5-0 și s-a impus în cele din urmă cu 6-1, împingând setul în decisiv.



Belinda a câștigat game-ul de debut din decisiv, dar apoi a urmat o serie de cinci game-uri consecutive câștigate de australiancă. Elvețianca a mai pus apoi un game pe tabelă în dreptul său, dar nu a făcut decât să amâne deznodământul. Barty a servit pentru meci, încheind partida la a doua oportunitate, după o oră și 58 de minute.



Statistica partidei Barty vs Bencic:



Ași: 10-4

Duble greșeli: 6-4

Lovituri câștigătoare: 30-17

Erori neforțate: 29-30

Puncte câștigate cu primul serviciu: 82% (42/51) - 62% (29/47)

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 51% (18/35) - 56% (19/34)

Puncte de break salvate: 50% (1/2) - 60% (6/10)

Puncte de break câștigate: 40% (4/10) - 50% (1/2)

Total puncte câștigate: 56% (93/167) - 44% (74/167)

Durata partidei: 1h 58min.



Clasament Grupa Roșie:

1. Barty 1 punct (seturi câștigate/pierdute 2/1)

2. Osaka 1 (2/1)

3. Kvitova 0 (1/2)

4. Bencic 0 (1/2)



