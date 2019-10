Horia Tecău și Jean-Julien Rojer, campioni la Basel

Perechea Horia Tecău / Jean-Julien Rojer (România / Olanda), cap de serie numărul 4, a câștigat proba de dublu din cadrul turneului ATP de la Basel (Elveția).





Tecău și Rojer au învins echipa americană Taylor Fritz / Reilly Opelka, scor 7-5, 6-3, după o oră și 10 minute.





Finală de la Basel a fost a patra pentru Tecău și Rojer în acest an, după cele de la Madrid (câștigată), Washington și Rotterdam.





Pentru câștigarea trofeului, Tecău și Rojer vor primi un cec în valoare de 135,160 de euro şi câte 500 de puncte ATP.







Horia Tecău are acum 37 de titluri câştigate la dublu şi 21 finale pierdute. A câştigat 19 titluri alături de Rojer (în 2014 la Zagreb, Casablanca, Bucureşti, s-Hertogenbosch, Washington, Shenzhen, Beijing şi Valencia, trei în 2015 la Rotterdam, Wimbledon şi Turneul Campionilor de la Londra, unul în 2016, la Madrid, şi în 2017, la Dubai, Geneva, Winston-Salem, US Open, la Dubai şi Winston-Salem în 2018, Madrid şi Basel în 2019), pierzând şase finale, în 2014 la Rotterdam, în 2015 la Sydney şi Nisa, în 2016 la Cincinnati, în 2018 la Paris, iar în 2019 la Rotterdam şi la Washington.



Are şi trei titluri cu Max Mirnîi (Bucureşti, s-Hertogenbosch, Beijing - toate în 2013), zece alături de Robert Lindstedt (2012 - Bucureşti, s-Hertogenbosch, Bastad, Cincinnati, 2011 - Bastad, Casablanca, 2010 - New Haven, Bastad, s-Hertogenbosch şi Casablanca). Horia a mai câştigat în 2011 alături de Victor Hănescu (Acapulco) şi belgianul Dick Norman (Zagreb), în 2010 alături de Marcus Daniell (Auckland), iar în 2016 alături de Florin Mergea la Bucureşti. Horia a ieşit învingător în 2012 şi în proba de dublu mixt la Australian Open (cu Bethanie Mattek-Sands).



Horia Tecău pierdut 21 finale la dublu: anul acesta la Rotterdam şi Washington, în 2018 la Paris, în 2016 la Jocurile Olimpice (alături de Florin Mergea) şi la Cincinnati, 2015 la Sydney şi Nisa, în 2014 la Rotterdam, toate alături de Rojer, în 2013 la Sydney şi Delray Beach, ambele alături de Max Mirnîi, în 2012 la Rotterdam, Madrid şi Wimbledon, 2011 la Beijing, Washington, Wimbledon, s-Hertogenbosch, Brisbane, 2010 la Wimbledon, toate alături de Lindstedt, şi în 2009 la Stuttgart (alături de Hănescu) şi la Kitzbuehel (pereche cu Andrei Pavel). De asemenea, Tecău a fost învins în finala probei de dublu mixt în 2014 la Australian Open, alături de Sania Mirza (India).