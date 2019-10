Turneul Campioanelor: Debut cu victorie pentru Naomi Osaka - A învins-o în trei seturi pe Petra Kvitova

Turneul Campioanelor a debutat cu o bătălie de aproape trei ore între Naomi Osaka (3 WTA) și Petra Kvitova (6 WTA). Nipona a obținut prima victorie în Grupa Roșie după ce s-a impus cu 7-6(1), 4-6, 6-4 în fața jucătoarei din Cehia. Petra a reușit să revină de la 2-5 în decisiv, a salvat două mingi de meci, dar Osaka nu s-a mai complicat și a încheiat partida la a treia minge de meci.

Chiar dacă și-a cedat serviciul în game-ul de debut, Naomi Osaka a reușit să se impună la tie-break în primt set, profitând și de numeroasele erori neforțate ale Petrei (24, față de cele 8 ale niponei). Japoneza a făcut break la scorul de 3-4 și apoi s-a mers cap la cap cu serviciul, deși la 4-4 cehoaica a avut trei șanse de a prelua din nou conducerea. Tie-break-ul a fost unul dominat de Naomi, care nu și-a cedat deloc serviciul, a făcut trei mini-break-uri și s-a impus cu 7-1.

Osaka a început slab și setul al doilea, fiind condusă cu 2-0, dar din nou a reușit să întoarcă scorul în favoarea sa, după trei game-uri câștigate consecutiv (cu două break-uri). A urmat apoi un game disputat pe serviciul niponei, Petra reușind în cele din urmă să fructifice a două șansă de break și să egaleze situația pe tabelă (3-3). După o serie de trei game-uri fără greșeli din partea ambelor jucătoare, Osaka și-a cedat din nou serviciul, deși reușise să salveze o minge de set. A fost 6-4 pentru Kvitova.

Setul al treilea a fost unul plin de suspans. Când Osaka era la un pas de victorie (conducea cu 5-2), Kvitova a salvat două mingi de meci ale niponei și a reușit apoi break-ul. Ajutată de serviciu, cehoaica s-a apropiat la un singur game pe tabelă (4-5), însă Osaka a pus capăt partidei înainte să se complice cu adevărat. Cu un joc solid pe propriul serviciu, japoneza a obținut a treia minge de meci pe care a și fructificat-o, obținând victoria după două ore și 40 de minute.



Pentru Naomi Osaka este a două victorie din tot atâtea meciuri cu Petra Kvitova. Japoneza a câștigat primul meci în finala ediției din acest an de la Australian Open, scor 7-6(2), 5-7, 6-4.



La meciul dintre Osaka și Kvitova a asistat și Simona Halep, ea fiind surprinsă surprinsă de camerele TV în tribunele arenei din Shenzhen alături de Darren Cahill. Românca va debuta luni la Turneul Campioanelor, împotriva Biancăi Andreescu, după ora 14:00 (ora României).



Statistica partidei Osaka vs Kvitova:



Ași: 12-9

Duble greșeli: 2-9

Lovituri câștigătoare: 30-40

Erori neforțate: 29-40

Puncte câștigate cu primul serviciu: 72% (43/60) - 78% (36/46)

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 47% (24/51) - 45% (22/49)

Puncte de break salvate: 64% (9/14) - 38% (3/8)

Puncte de break câștigate: 63% (5/8) - 36% (5/14)

Total puncte câștigate: 50% (104/206) - 50% (102/206)

Durata partidei: 2h 40min.



Tot duminică, în Grupa Roșie se dispută confruntarea dintre Ashleigh Barty și Belinda Bencic, după ora 13:40 (ora României). Va fi prima întâlnire directă dintre cele două sportive.



\uD83D\uDC4F\uD83D\uDC4F @Naomi_Osaka_ defeats Kvitova in three sets, 7-6, 4-6, 6-4 at the Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/0BjRIXMuyR