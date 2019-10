​WTA Elite Trophy: Aryna Sabalenka a câștigat al cincilea trofeu al carierei

Aryna Sabalenka, locul 14 WTA, a câștigat competiția de la Zhuhai (WTA Elite Trophy - Turneul Mic al Campioanelor), după ce a învins-o în finală pe Kiki Bertens, principala favorită, scor 6-4, 6-2. Jucătoarea din Belarus a avut nevoie de o oră și 15 minute pentru a obține al cincilea trofeu al carierei (al treilea al anului).​

\uD83C\uDFC6 Sweet victory! @SabalenkaA defeats Bertens in two sets, 6-4, 6-2, becoming this years @WTAEliteTrophy champion! pic.twitter.com/G0U7yPZbp7