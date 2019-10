​WTA Elite Trophy: Aryna Sabalenka, a doua finalistă, după un meci dificil cu Karolina Muchova

Muchova a început partida cu un break la 0, însă Sabalenka a restabilit egalitatea în game-ul următor și a închis setul în game-ul al 12-lea. Cehoaica a început mai bine și setul secund, a fost aproape de o desprindere la 3-0 (Aryna a salvat trei mingi de break), însă finalul setului a fost unul cu probleme la serviciu pentru ambele jucătoare (Sabalenka a făcut două break-uri, Muchova a mai făcut unul) și actul a fost decis în tiebreak, unul cu nu mai puțin de opt minibreak-uri (Sabalenka a reușit cinci și s-a impus cu 7-4).



Partida dintre Sabalenka și Muchova s-a încheiat după o oră și 55 de minute.





Sabalenka rămâne neînvinsă la Zhuhai obținând a treia victorie, după cele din Grupa Trandafir: 6-3, 6-4 cu Maria Sakkari (22 WTA) și 6-4, 3-6, 7-5 cu Elise Mertens (18 WTA) și

Astfel, Aryna Sabalenka își poate trece în cont al cincilea trofeu al carierei și al treilea din 2019, după cele de la Wuhan și Shenzhen.

\uD83D\uDC4F\uD83D\uDC4F Through to the finals! @SabalenkaA defeats Muchova in a second set tiebreak, 7-5, 7-6(3), advancing to the finals of the @WTAEliteTrophy pic.twitter.com/oe61Nx9YrS