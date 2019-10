Paris Masters: Tabloul complet al competiției - Posibil duel Federer vs Nadal în semifinale

Roger Federer (3 ATP) și Rafael Nadal (2 ATP), jucătorii cu cele mai multe titluri de Mare Șlem din istoria tenisului, au șansa de a avea parte de o nouă confruntare directă, în semifinalele turneului Masters Series din Paris, întrecere care va debuta luni, scrie Mediafax.



În urma stabilirii tabloului principal de la Paris, traseul celor doi jucători arată că se pot întâlni în faza semifinalelor. În cazul în care cei doi ajung în această fază, va avea loc confruntarea cu numărul 41 dintre Federer și Nadal. Spaniolul conduce în meciurile directe, având 24 de victorii.



Roger Federer va beneficia de un prim tur liber, iar ulterior va întâlni învingătorul din partida Nikoloz Basilashvili (26 ATP) - Radu Albot (49 ATP). Înainte de semifinale, elvețianul poate întâlni jucători de calibru, precum Gael Monfils, Fabio Fognini sau Alexander Zverev.



De asemenea, Rafael Nadal va avea și el un prim tur liber, iar în faza a doua se va întâlni cu învingătorul dintre Adrian Mannarino (44 ATP) și un jucător venit din calificări. Înainte de posibilul duel cu Federer, ibericul poate da peste Stan Wawrinka, Matteo Berrettini sau campionul en-titre Karen Khachanov.



În partea superioară a tabloului se află liderul mondial și principalul favorit al întrecerii, Novak Djokovic. Sârbul va juca direct în turul secund, unde va întâlni învingătorul din meciul Dusan Lajovic (33 ATP) - Richard Gasquet (64 ATP). Pe parcurs, acesta poate întâlni adversari precum Diego Schwartzman, Stefanos Tsitsipas sau Daniil Medvedev.



Turneul Masters Series din Paris, dotat cu premii totale în valoare de 5.791.280 de dolari, se va disputa în perioada 28 octombrie - 3 noiembrie.

Tabloul competiției de la Paris:



We could have @rogerfederer versus @RafaelNadal semi-final in Paris \uD83D\uDE33



Projected quarters (by seeding) for the @RolexPMasters \uD83D\uDC47 pic.twitter.com/mFOLIWv5b1