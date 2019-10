Bianca Andreescu: "Nu am mai jucat împotriva Simonei, dar am admirat-o" / Karolina Pliskova: "Va fi dificil împotriva Simonei"

“Nu va fi uşor în grupă. Fiecare jucătoare din competiţie este o adversară dificilă. Abia aştept să văd ce pot face împotriva lor. Sper să reuşesc lucruri bune. Am jucat cu Svitolina şi cu Pliskova o dată în acest an, aşa că oarecum ştiu la ce să mă aştept. Cu Simona nu am jucat niciodată, dar am admirat-o. Va fi o înfruntare interesantă, sunt încântată” - Bianca Andreescu, potrivit wtatennis.com.





“Nu ştiu în ce formă este Simona. Nu cred că a jucat la cel mai bun nivel al său în Asia, dar acesta este ultimul turneu al sezonului, cred că fiecare încearcă să joace la cel mai bun nivel şi dă tot ce poate. Nu am un bilanţ foarte bun, dar am câştigat ultimul meci, ceea ce este pozitiv. Va fi dificil” - Karolina Pliskova, potrivit wtatennis.com.