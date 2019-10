Simona Halep: "Este o mare provocare pentru mine să îmi înfrunt adversarele din Grupa Violet revenind după o accidentare"

Turneul Campioanelor

“Este o grupă foarte dificilă. Jucătoarele sunt foarte puternice şi joacă foarte bine. Este o mare provocare pentru mine să le înfrunt revenind după o accidentare. Voi da tot ce pot mai bun şi voi încerca să joc cât mai bine posibil pentru a câştiga meciul”, a spus Halep, potrivit wtatennis.com.

Duminică, Grupa Roșie:

Luni, Grupa Violet:



Cum arată grupele la ediția din 2019:

Grupa Roșie:

Ashleigh Barty (1) Naomi Osaka (3) Petra Kvitova (6) Belinda Bencic (7)

Grupa Violet:

Karolina Pliskova (2) Bianca Andreescu (4) Simona Halep (5) Elina Svitolina (8)

Naomi Osaka vs Petra Kvitova - ora 10:30 (ora României) - 1-0 meciuri directe;Ashleigh Barty vs Belinda Bencic - nu înainte de ora 12:00 (ora României) - 0-0.Karolina Pliskova vs Elina Svitolina - ora 12:30 (ora României) - 5-3;Simona Halep vs Bianca Andreescu - nu înainte de ora 14:00 (ora României) - 0-0.