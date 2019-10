​Turneul Campioanelor: Simona Halep vs Bianca Andreescu are loc luni, nu înainte de ora 14:00 / Programul primelor partide

Duminică, Grupa Roșie:

Luni, Grupa Violet:

”Este mereu ceva special să fiu aici. Este a șasea oară și sper ca de această dată să am evoluții mai bune decât la ultimele ediții și să mă bucur mai mult de tenis. Este mereu plăcut să ne îmbrăcăm așa. M-am bucurat astăzi că am avut ocazia să o fac.





A fost foarte frumos să particip la ședința foto. Nu avem șansa să ne îmbrăcam așa foarte des la turnee. O să mă bucur de gală, iar de mâine o să mă gândesc doar la meciuri. Orice meci este foarte greu”, a spus Halep, înainte de Turneul Campioanelor, potrivit Digi Sport.

Cum arată grupele la ediția din 2019:





Grupa Roșie:





Ashleigh Barty (1)

Naomi Osaka (3)

Petra Kvitova (6)

Belinda Bencic (7)





Grupa Violet:





Karolina Pliskova (2)

Bianca Andreescu (4)

Simona Halep (5)

Elina Svitolina (8)

Criterii de departajare la Turneul Campioanelor





1) Numărul mai mare de victorii

2) Dacă două jucătoare sunt la egalitate, se va ține cont de meciul direct

3) Dacă mai mult de două jucătoare sunt la egalitate din punct de vedere al numărului de victorii, atunci criteriile sunt următoarele:

- setaverajul (diferența dintre numărul de seturi câștigate și numărul de seturi pierdute)

- diferența dintre numărul de game-uri câștigate și numărul de game-uri pierdute.

- numărul cel mai mare de game-uri câștigate.

Ce a fost la ediția trecută





Singapore și-a trăit anul trecut "cântecul de lebădă", turneul plecând după cinci ediții din "Singapore Indoor Stadium". Simona Halep a obținut calificarea la fiecare dintre ediții, însă din păcate în 2018 nu a putut juca din cauza unei accidentări.





Campioană s-a încoronat, în premieră, Elina Svitolina: 3-6, 6-2, 6-2 cu Sloane Stephens. La dublu, Timea Babos și Kristina Mladenovic au ridicat trofeul, după o finală câștigată împotriva perechii Barbora Krejcikova/ Katerina Siniakova (favorite 1), scor 6-4, 7-5.

Naomi Osaka vs Petra Kvitova - ora 10:30 (ora României) - 1-0 meciuri directe;Ashleigh Barty vs Belinda Bencic - nu înainte de ora 12:00 (ora României) - 0-0.Karolina Pliskova vs Elina Svitolina - ora 12:30 (ora României) - 5-3;Simona Halep vs Bianca Andreescu - nu înainte de ora 14:00 (ora României) - 0-0.