​Turneul Campioanelor: Simona Halep vs Bianca Andreescu are loc luni, nu înainte de ora 15:00 / Programul primelor partide

Duminică, Grupa Roșie:

Luni, Grupa Violet:

Cum arată grupele la ediția din 2019:





Grupa Roșie:





Ashleigh Barty (1)

Naomi Osaka (3)

Petra Kvitova (6)

Belinda Bencic (7)





Grupa Violet:





Karolina Pliskova (2)

Bianca Andreescu (4)

Simona Halep (5)

Elina Svitolina (8)

Criterii de departajare la Turneul Campioanelor





1) Numărul mai mare de victorii

2) Dacă două jucătoare sunt la egalitate, se va ține cont de meciul direct

3) Dacă mai mult de două jucătoare sunt la egalitate din punct de vedere al numărului de victorii, atunci criteriile sunt următoarele:

- setaverajul (diferența dintre numărul de seturi câștigate și numărul de seturi pierdute)

- diferența dintre numărul de game-uri câștigate și numărul de game-uri pierdute.

- numărul cel mai mare de game-uri câștigate.

Naomi Osaka vs Petra Kvitova - ora 13:30 (ora României) - 1-0 meciuri directe;Ashleigh Barty vs Belinda Bencic - ora 15:00 (ora României - 0-0 meciuri directe.Karolina Pliskova vs Elina Svitolina - ora 13:00 (ora României) - 5-3 meciuri directe;Simona Halep vs Bianca Andreescu - ora 15:00 (ora României) - 0-0 meciuri directe.Citește și: Turneul Campioanelor: Simona Halep, în grupă cu Bianca Andreescu, Karolina Pliskova și Elina Svitolina