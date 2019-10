Turneul Campioanelor: Shenzhen, raiul banilor - Simona Halep și căutarea formei de la Wimbledon

PREZENTARE

Singapore este deja istorie, iar Shenzhen-ul vine cu o sală incredibilă și cu premii fabuloase (campioana va încasa mai mult decât la orice Grand Slam). Turneul Campioanelor intră într-o nouă eră, cea chinezească. Simona Halep (calificată pentru a șasea oară consecutiv) își dorește să fi scăpat de problemele medicale, iar principalul obiectiv îl constituie găsirea formei de la Wimbledon.





Un nou început de drum







Ediția 49 (simplu), 44 (dublu)

Data: 27 octombrie - 3 noiembrie

Premii în valoare de: $14.000.000

Suprafață: hard indoor

Locație: Shenzhen





Shenzhen Bay Sports Centre

(Spring Cocoon)





Complexul sportiv din Shenzhen aparține de Guvernul din Shenzhen și a fost construit în perioada 2009-2011. Nu deține doar o imensă sală acoperită în care se va disputa Turneul Campioanelor, ci și un teren de fotbal care este legat printr-o construcție futuristă (poate găzdui competiții de tenis de masă - sport atât de popular în China - și înot - bazin la cele mai înalte standarde). În plus, aici au loc numeroase concerte de-a lungul anului.







Sala are o capacitate de 13.000 de locuri, în timp ce terenul de fotbal are 20.000 de locuri. Pe lângă toate acestea, în complex există o clădire cu 30 de etaje destinată birourilor.







Arhitect: AXS Satow, Beijing Urban Engineering Design & Research Institute.







Sursa foto:

*springcocoon.com









Valoarea totală a premiilor, dublată la Shenzhen







Ediția cu numărul 49 la simplu (și 44 la dublu) va avea loc pentru prima dată la Shenzhen. Chinezii și-au câștigat pe bani mulți dreptul de a organiza pentru următorii 10 ani competiția care închide anul în circuitul WTA.







Singapore (gazdă între 2014 și 2018) a lăsat locul unui Shenzhen care oferă un salt important din punct de vedere financiar. Dacă până acum vorbeam despre premii totale în valoare de 7 milioane de dolari, acum se discută despre un turneu care garantează premii de 14 milioane de dolari.









O campioană neînvinsă va câștiga mai mult decât dacă ar fi cucerit un Grand Slam







Ca să-i convingă pe oficialii WTA să le dea organizarea Turneului Campioanelor, chinezii au plusat la categoria bani. Pentru a înțelege mai bine cât de mult au adus în plus noile gazde, trebuie să menționăm faptul că o eventuală campioană neînvinsă ar putea ajunge la un premiu total în valoare de 4.725.000 de dolari.





Ce înseamnă acest lucru? Păi mai mult decât a câștigat în acest an oricare dintre câștigătoarele de Grand Slam (Naomi Osaka, Ashleigh Barty, Simona Halep și Bianca Andreescu).







Cum au stat lucrurile în 2019:





Campioana de la Australian Open - $3.050.449

Campioana de la Roland Garros - $2.649.464

Campioana de la Wimbledon - $3.041.463

Campioana de la US Open - $3.850.000

Campioana neînvinsă de la Turneul Campioanelor - 4.725.000 de dolari.





Comparație cu Grand Slam-urile











Graficul premiilor de-a lungul timpului la Turneul Campioanelor











Cu cât este premiată o victorie



Un succes la Turneul Campioanelor le aduce jucătoarelor un cec în valoare de $305.000. O campioană neînvinsă poate pleca acasă (așa cum spuneam și mai sus) cu $4.725.000. O campioană care a bifat două victorii în faza grupelor va încasa $4.420.000, iar o campioană care va reuși un singur succes în faza grupelor va primi $4.115.000.



Cât poate câștiga o semifinalistă



$1.300.000 - dacă a avut doar victorii în grupă

$995.000 - dacă a avut două victorii în grupă

$690.000 - dacă a avut o singură victorie în grupă





Când vine vorba despre puncte, o înfrângere aduce 125 de puncte în clasamentul WTA de simplu, iar un succes în faza grupelor este recompensat cu 250 de puncte.







Finalista va primi 330 de puncte în plus față de ceea ce a agonisit în grupe, iar marea câștigătoare 750 de puncte în plus.







Criterii de departajare la Turneul Campioanelor





1) Numărul mai mare de victorii

2) Dacă două jucătoare sunt la egalitate, se va ține cont de meciul direct

3) Dacă mai mult de două jucătoare sunt la egalitate din punct de vedere al numărului de victorii, atunci criteriile sunt următoarele:

- setaverajul (diferența dintre numărul de seturi câștigate și numărul de seturi pierdute)

- diferența dintre numărul de game-uri câștigate și numărul de game-uri pierdute.

- numărul cel mai mare de game-uri câștigate.





Trei sportive din România au ajuns de-a lungul timpului la Turneul Campioanelor





România se poate laudă cu doar trei sportive care au avut ocazia să evolueze la Turneul Campioanelor. Virginia Ruzici a fost deschizătoarea de drumuri la edițiile din 1983 și 1984 (a pierdut în ambele cazuri în turul întâi - se juca după sistem eliminatoriu). A urmat-o la 14 ani distanță Irina Spârlea (a fost învinsă în semifinale de Martina Hingis la ediția din 1998).





A urmat Simona Halep - a obținut calificarea pentru a șasea oară consecutiv (2014, 2015, 2016, 2017, 2018 și 2019).











Ce a fost la ediția trecută







Singapore și-a trăit anul trecut "cântecul de lebădă", turneul plecând după cinci ediții din "Singapore Indoor Stadium". Simona Halep a obținut calificarea la fiecare dintre ediții, însă din păcate în 2018 nu a putut juca din cauza unei accidentări.







Campioană s-a încoronat, în premieră, Elina Svitolina: 3-6, 6-2, 6-2 cu Sloane Stephens. La dublu, Timea Babos și Kristina Mladenovic au ridicat trofeul, după o finală câștigată împotriva perechii Barbora Krejcikova/ Katerina Siniakova (favorite 1), scor 6-4, 7-5.











Cine s-a calificat în 2019



Ashleigh Barty (liderul mondial și campioana de la Roland Garros) a fost prima care a obținut calificarea la Turneul Campioanelor (9 septembrie). I-a urmat la doar câteva zile (15 septembrie) Karolina Pliskova. Lista a fost completată de Naomi Osaka, Simona Halep, Bianca Andreescu, Petra Kvitova, Elina Svitolina și Belinda Bencic.







Când au obținut calificarea cele opt jucătoare



Ashleigh Barty - 9 septembrie

Karolina Pliskova - 15 septembrie

Naomi Osaka - 4 octombrie

Simona Halep - 2 octombrie

Bianca Andreescu - 2 octombrie

Petra Kvitova - 7 octombrie

Belinda Bencic - 19 octombrie

Elina Svitolina - 14 octombrie











Diferența de fus orar



Între București și Shenzhen este o diferență de 5 ore. Atunci când în România este 17:38, la Shenzhen este 22:38. În România, competiția va putea fi urmărită în direct pe Digisport și LiveText și Livescore pe HotNews.ro.





Când vor avea loc meciurile



Startul se va da pe 27 octombrie, atunci când se vor disputa primele meciuri. De la ora 16:30 (ora Shenzhen-ului) va debuta oficial competiția (11:30 în România).

Programul din fiecare zi va fi următorul: meci de dublu de la ora 16:00 (11:00 în România), prima partidă de simplu nu înainte de ora 18:30 (13:30 în România), iar a doua partidă de simplu nu înainte de ora 20:00 (adică 15:00 în România).

Marea finală (3 noiembrie) va avea loc nu înainte de ora 19:30 (adică 14:30 în țară).

Cât costă biletele







Prețurile bileteleor sunt împărțite în patru categorii mari: Upper Grandstand, Lower Grandstand, Inner Ring și Premium.





Faza grupelor: ~108 lei, 229 lei, 470 lei, 651 lei.

Semifinale: ~168 lei, 349 lei, 651 lei, 832 lei

Finale: ~229 lei, 410 lei, 772 lei, 1013 lei.







Hawk-eye la Shenzhen





PREZENTAREA JUCĂTOARELOR





ASHLEIGH BARTY

*52-11 victorii/înfrângeri









Barty a avut un an excelent, la cei 23 de ani arătând o maturitate incredibilă în joc. 2019 a fost, de departe, anul cel mai bun din cariera sportivei din Australia: a câștigat primul său Grand Slam - Roland Garros - și a ajuns pe locul 1 în lume.







Liniștită, muncitoare și cu multe arme în termobag, Ash a putut trece neobservată pentru unii, dar a avut grijă să ia treptele evoluției pe rând, pas cu pas, până la a ridica trofeul pe Chatrier.







Este greu de învins atunci când se află într-o dispoziție bună de joc, având o defensivă solidă (slice-ul este o armă foarte importantă) și o ofensivă care se sprijină pe un backhand aspru (deschide foarte bine terenul în cross) și un forehand capabil să facă diferența. În plus, are și un joc bun din preajma plasei, aici vazându-se meciurile pe care le joacă la dublu.







Rezultatele lui Barty în 2019





Beijing: finală

Wuhan: semifinale

US Open: turul 4

Cincinnati: semifinale

Rogers Cup: turul 2

Wimbledon: turul 4

Birmingham - câștigătoare

Roland Garros - câștigătoare

Roma: turul 3

Madrid - sferturi (învinsă de Simona Halep)

Miami - câștigătoare

Indian Wells - turul 4

Australian Open - sferturi

Sydney - finalistă







KAROLINA PLISKOVA

*50-15 victorii/înfrângeri









Dacă judecăm evoluțiile Karolinei doar din punct de vedere al turneelor de Grand Slam, atunci 2019 a fost la fel precum ceilalți ani, el nereușind să aducă în CV-ul sportivei din Cehia mult doritul titlu major.







Dacă ne uităm per-total, Pliskova nu a avut deloc un an rău: câștigătoare la Brisbane, Roma, Eastbourne și Zhengzhou. Apoi, putem adăuga următoarele - finalistă la Miami, semifinalistă la Australian Open și sfert finalistă la Rogers Cup.







Are un serviciu care poate oricând să facă diferența și un forehand cu multă explozie (plat, puternic). A început să își îmbunătățească jocul (în special de la colaborarea cu Conchita Martinez) cu veniri la fileu și stăpânește destul de bine și voleurile drive.







Deși lucrează în acest sens, Karolina rămâne deficitară la capitolul deplasare (este dificil de gestionat acest aspect atunci când ai 1,86 metri). Are destule probleme împotriva unor sportive rapide precum Simona Halep, Asheleigh Barty, etc.





Dacă este lăsată să conducă jocul, are mari șanse să fie învingătoare, lucrurile se schimbă atunci când este nevoită să lovească dintr-o continuă deplasare. Rămâne însă o jucătoare foarte periculoasă.







Rezultatele obținute de Pliskova în 2019





Beijing: turul 1

Wuhan: turul 3

Zhengzhou: câștigătoare

US Open: turul 4

Cincinnati - sferturi

Rogers Cup - sferturi

Wimbledon - turul 4

Eastbourne - câștigătoare

Birmingham - turul 2

Roland Garros - turul 3

Roma - câștigătoare

Madrid - turul 2

Stuttgart - turul 2

Miami - finală

Indian Wells - sferturi

Dubai - sferturi

Australian Open - semifinale

Brisbane - câștigătoare





NAOMI OSAKA

*39-11 victorii/înfrângeri











Începutul de an i-a aparținut cu siguranță, Naomi arătând mult sânge rece și un tenis în forță căruia cu greu ar fi putut cineva să-i facă față. A câștigat al doilea Grand Slam al carierei (consecutiv, chiar), a devenit lider mondial, iar apoi a anunțat despărțirea de Sascha Bajin (antrenorul care a avut o contribuție foarte mare la rezultatele niponei).







Adevăratul motiv al întreruperii colaborării nu a fost aflat până acum, dar un lucru este clar: Osaka a luat-o pe o pantă descendentă. A dat vina și pe presiunea pe care o simte din postura de lider mondial.





A câștigat ultimele două turnee la care a participat (Osaka, Toray Pan Pacific Open și Beijing), arătând că este pe drumul cel bun.





Cu un serviciu puternic și un joc bazat în mare măsură pe lovituri în forță, Naomi are șansele ei la Turneul Campioanelor (hard indoor). Cu siguranță, nu trebuie scoasă din calcule.







Rezultatele lui Naomi în 2019





Beijing - câștigătoare

Osaka - câștigătoare

US Open - turul 4

Cincinnati - sferturi

Rogers Cup - sferturi

Wimbledon - turul 1

Birmingham - turul 2

Roland Garros - turul 3

Roma - sferturi

Madrid - sferturi

Stuttgart - semifinale

Miami - turul 3

Indian Wells - turul 4

Dubai - turul 2

Australian Open - câștigătoare

Brisbane - semifinale





SIMONA HALEP

*42-15 victorii/înfrângeri









Finalul lui 2018 a venit cu o hernie de disc, iar Simona nu a putut să participe la Turneul Campioanelor de la Singapore. Cu probleme de sănătate, Halep nu era luată neapărat în seamă pentru începutul de an, iar la Australian Open a fost eliminată în turul 4 de Serena Williams.







Meci cu meci, Simona și-a intrat însă în ritm, iar finala din Qatar a fost dătătoare de speranțe. Fostul lider mondial a arătat forță în FedCup, acolo unde a adus puncte importante României în duelurile cu Cehia și Franța.







Sezonul de zgură a adus o finală la Madrid (pierdută cu Kiki Bertens) și o eliminare în sferturi la Roland Garros, acolo unde toată lumea o vedea mare favorită să-și apere titlul cucerit în 2018.







Sezonul a fost salvat la Wimbledon, acolo unde nu era văzută drept o mare favorită în lupta pentru trofeu. A fost o Simona la un nivel incredibil, finala cu Serena Williams stând mărturie în acest sens.







De la acel punct însă, evoluțiile Simonei au intrat într-un con de umbră, iar la US Open a fost eliminată în turul 2 de Taylor Townsend (și ale sale 106 veniri la fileu).







Problemele la spate au reapărut, iar Simona s-a chinuit mai degrabă să stea pe teren (ne aducem aminte de meciul pierdut cu Ekaterina Alexandrova).







Halep a dat unele asigurări că recuperarea a decurs bine, însă după o toamnă în care meciurile pot fi numărate pe degetele de la o mână nici așteptările nu pot fi la



un nivel ridicat.







Ritmul de meci nu poate fi înlocuit cu niciun antrenament, iar Simona nu este văzută de specialiști printre favoritele certe la cucerirea trofeului.







Simona Halep, rezultate în 2019





Beijing - turul 2

Wuhan - turul 3 (abandon)

US Open - turul 2

Cincinnati - turul 3

Rogers Cup - sferturi

Wimbledon - câștigătoare

Eastbourne - sferturi

Roland Garros - turul 4

Roma - turul 2

Madrid - finală

Miami - semifinale

Indian Wells - turul 4

Dubai - sferturi

Qatar - finală

Australian Open - turul 4

Sydney - turul 2





BIANCA ANDREESCU

*48-5 victorii/înfrângeri











Cea mai importantă explozie din circuitul WTA îi aparține Biancăi Andreescu. Cu toate că a fost nevoită să stea câteva luni departe de tenis din cauza unei accidentări, anul sportivei care reprezintă Canada a fost unul magic.







A cucerit titlul la Indian Wells, a luat o pauză de la tenis, a revenit la Roland Garros (acolo unde a abandonat în turul doi), iar apoi pe hard a avut rezultate strălucitoare: titluri la Rogers Cup și la US Open, plus un sfert de finală la Beijing.







A arătat că are tenisul necesar pentru a învinge pe oricine: spirit de luptă fantastic, variație, intuiție, forță mentală. Bianca este una dintre cele mai în formă jucătoare din circuit, iar calificarea la Turneul Campioanelor încununează cel mai bun an din carieră.







Vom vedea ce surprize ne mai pregătește Bianca pentru competiția de la Shenzhen. Mulți dintre pasionații de tenis din țara noastră își doresc un duel cu Simona Halep, rămâne de văzut dacă acest lucru va fi posibil pe tărâm chinez sau la o altă competiție din circuitul WTA.







Rezultatele Biancăi în 2019





Beijing - sferturi

US Open - câștigătoare

Rogers Cup - câștigătoare

Roland Garros - turul 2 (abandon)

Miami - turul 4 (abandon)

Indian Wells - câștigătoare

Acapulco - semifinale

Australian Open - turul 2

Auckland - finală





PETRA KVITOVA

*37-13 victorii/înfrângeri









Debutul de an a găsit-o pe Petra într-o formă foarte bună: titlu la Sydney, iar apoi finală pierdută la linia de finish la Australian Open. Kvitova a arătat multă poftă de tenis, jocul său fiind unul fără prea multe fisuri.







Jucătoarea din Cehia a continuat seria bună Dubai (finalistă), Stuttgart (campioană) și Wuhan (semifinale). În afară de AO, nu a avut în 2019 rezultate notabile la Grand Slam-uri: nu a participa la Roland Garros, turul 4 la Wimbledon și turul 2 la US Open.







Este însă o sportivă căreia îi place să joace pe hard indoor, iar la Turneul Campioanelor este una dintre favorite. Lucrurile sunt simple atunci când vine vorba despre jocul dublei campioane de la Wimbledon: dacă Petra este inspirată pe faza ofensivă, sunt prea puține de făcut pentru adversare.







Găsește unghiuri incredibile cu forehand-ul său de stângace, are un rever solid și capabil să producă lovituri câștigătoare, în timp ce mingea este lovită din urcare - timp de reacție redus pentru adversare. Dacă mai punem și agresivitatea de la retur, avem tabloul complet.







Rezultatele obținute de Petra Kvitova în 2019





Beijing - sferturi

Wuhan - semifinale

US Open - turul 2

Cincinnati - turul 2

Wimbledon - turul 4

Roma - turul 3

Madrid - sferturi

Stuttgart - câștigătoare

Miami - sferturi

Indian Wells - turul doi

Dubai - finală

St. Petersburg - sferturi

Australian Open - finală

Sydney - câștigătoare

Brisbane - turul 2





BELINDA BENCIC

*48-20 victorii/înfrângeri









A câștigat turneul de la Dubai și a disputat o semifinală la Indian Wells, dar cel mai important rezultat al anului pentru Belinda rămâne penultimul act de la US Open. A avut evoluții solide la New York, acolo unde a fost eliminată dup un meci de mare luptă de către Bianca Andreescu.







A obținut în premieră calificarea la Turneul Campioanelor, fiind ultima care a primit biletul pentru Shenzhen (după ce a câștigat turneul de la Moscova).







Este o adevărată luptătoare, o sportivă carea lasă și ultima fărâmă de energie pe teren. Nu are foarte multe puncte slabe, iar atunci când vine vorba despre arme acestea sunt destule: acoperă bine terenul (are o defensivă ermetică în multe cazuri), face incredibil tranziția din apărare în atac, servește bine și nu are o diferență semnificativă între forehand și backhand.







A bifat în acest sezon victorii importante în fața unor jucătoare precum Simona Halep, Elina Svitolina, Naomi Osaka, Angelique Kerber sau Venus Williams. Se află pe un adevărat val din punct de vedere al încrederii și ar putea fi una dintre marile surprize de la Shenzhen.







Rezultatele reușite în 2019 de Belinda Bencic







Moscova: câștigătoare

Linz: turul 1

Wuhan: turul 3

US Open: semifinale

Cincinnati: turul 1

Rogers Cup: turul 3

Wimbledon: turul 3

Eastbourne: turul 2

Mallorca: finală

Roland Garros: turul 3

Roma: turul 2

Madrid: semifinale

Stuttgart: turul 2

Lugano: turul 1

Charleston: sferturi

Miami: turul 2

Indian Wells: semifinale

Dubai: câștigătoare

Australian Open: turul 3

Hobart: semifinale







ELINA SVITOLINA

*35-21 victorii/înfrângeri









Campioana en-titre s-a calificat și pentru ediția din 2019. Elina a avut evoluții apreciate la Grand Slam-uri, acolo unde a ajuns în două semifinale consecutive (Wimbledon și US Open).







Relația cu Gael Monfils a ajutat-o să-și ducă jocul la un nivel superior, lucru evidențiat și de Mats Wilander și John McEnroe. Are mai multă încredere în propriile-i forțe și dă senzația că se bucură și mai mult să fie pe teren.







A fost și este o jucătoare incomodă: uneori poate intra pe modul <perete>, reușind să returneze aproape orice. Este însă la fel de bine și o sportivă ofensivă: forehand-ul este principala armă, iar backhand-ul a fost mult îmbunătățit în sezoanele recente (capabilă să stea în duelurile de cross și să schimbe direcția în lungul liniei în funcție de momentul potrivit).







Într-un interviu pentru WTA, vorbea la un moment dat despre momentul special trăit la Singapore, acolo unde a câștigat cel mai important trofeu al carierei - Turneul Campioanelor.







Nu este văzută de specialiști printre marile favorite, dar stilul incomod o poate duce departe și la Shenzhen.



Rezultatele Elinei în 2019



Moscova - turul 2

Beijing - sferturi

Wuhan - sferturi

Guangzhou - turul 2

Zhengzhou - sferturi

US Open - semifinale

Cincinnati - turul 3

Rogers Cup - sferturi

San Jose - sferturi

Wimbledon - semifinale

Eastbourne - turul 2

Birmingham - turul 1

Roland Garros - turul 3

Roma - turul 2

Madrid - turul 1

Miami - turul 2

Indian Wells - semifinale

Dubai - semifinale

Qatar - semifinale

Australian Open - sferturi

Brisbane - turul 2





REZULTATE DIRECTE (H2H)





Ashleigh Barty



3-2 cu Karolina Pliskova

2-2 cu Naomi Osaka

1-3 cu Simona Halep

0-0 cu Bianca Andreescu

0-0 cu Belinda Bencic

0-5 cu Elina Svitolina

Total: 8-16.





Karolina Pliskova





2-3 cu Ashleigh Barty

2-2 cu Naomi Osaka

3-7 cu Simona Halep

0-1 cu Bianca Andreescu

1-3 cu Petra Kvitova

0-1 cu Belinda Bencic

5-3 cu Elina Svitolina

Total: 13-20.







Naomi Osaka







2-2 cu Ashleigh Barty

2-2 cu Karolina Pliskova

1-4 cu Simona Halep

1-0 cu Bianca Andreescu

1-0 cu Petra Kvitova

1-3 cu Belinda Bencic

3-3 cu Elina Svitolina

Total: 11-14





Simona Halep







3-1 cu Ashleigh Barty

7-3 cu Karolina Pliskova

4-1 cu Naomi Osaka

0-0 cu Bianca Andreescu

3-1 cu Petra Kvitova

2-2 cu Belina Bencic

5-4 cu Elina Svitolina

Total: 24-12.





Bianca Andreescu





0-0 cu Ashleigh Barty

1-0 cu Karolina Pliskova

0-1 cu Naomi Osaka

0-0 cu Simona Halep

0-0 cu Petra Kvitova

1-0 cu Belinda Bencic

1-0 cu Elina Svitolina

Total: 3-1.







Petra Kvitova



4-2 cu Ashleigh Barty

3-1 cu Karolina Pliskova

0-1 cu Naomi Osaka

1-3 cu Simona Halep

0-0 cu Bianca Andreescu

4-1 cu Belinda Bencic

7-2 cu Elina Svitolina

Total: 19-10.





Belinda Bencic





0-0 cu Ashleigh Barty

1-0 cu Karolina Pliskova

3-1 cu Naomi Osaka

2-2 cu Simona Halep

0-1 cu Bianca Andreescu

1-4 cu Petra Kvitova

2-1 cu Elina Svitolina

Total: 9-9.







Elina Svitolina



5-0 cu Ashleigh Barty

3-5 cu Karolina Pliskova

3-3 cu Naomi Osaka

4-5 cu Simona Halep

0-1 cu Bianca Andreescu

2-7 cu Petra Kvitova

1-2 cu Elina Svitolina

Total: 18-23.





Trofeele de la Turneul Campioanelor



Trofeul de la simplu: "Bille Jean King Trophy"

Trofeul de la dublu: "Martina Navratilova Trophy"









On-court-coaching este permis la Turneul Campioanelor





Din punct de vedere al ajutorului pe care jucătoarele îl pot primi de la antrenorii lor în timpul jocului, Turneul Campioanelor permite acest gen de comunicare. Singurele întreceri la care On-Court-Coaching-ul este interzis rămân Grand Slam-urile.





Adidas, fără jucătoare la Turneul Campioanelor - Nike, lider fără rival





Producătorul german de echipament sportiv nu are nicio reprezentantă la Turneul Campioanelor de la Shenzhen. Dintre fetele calificate, Adidas le-a scăpat printre degete pe Simona Halep și Naomi Osaka. Ambele au făcut până la urmă pasul spre Nike.







Americanii sunt lideri detașați la această ediție: îmbracă șase dintre cele opt jucătoare. Celelalte două aparțin de FILA: Ashleigh Barty și Karolina Pliskova.

La nivelul rachetelor, Wilson conduce ierarhia (Halep, Kvitova, Svitolina), aceștia fiind urmați de Head (Andreescu, Barty), Yonex (Osaka, Bencic) și Babolat (Pliskova).







Lista noilor sponsori de la Turneul Campioanelor













Pe unde s-a <plimbat> de-a lungul timpului competiția



Prima ediție a Turneului Campioanelor a avut loc în anul 1972, la Boca Raton, Florida, și a fost câștigată de Chris Evert (SUA). S-a jucat timp de doi ani în această locație, suprafață fiind zgura.



1972, 1973 - Boca Raton, Florida

1974-1976 - Los Angeles (Los Angeles Arena)

1977 - New York (Madison Square Garden)

1978 - Oakland (Oakland Arena)

1979-2000 - New York (Madison Square Garden)

* pe covor sintetic

2001 - Munchen (Olympiahalle)

2002-2005 - Los Angeles (Staples Center)

2006-2007 - Madrid (Madrid Arena)

2008-2010 - Doha (Khalifa International Tennis and Squash Complex)

2011-2013 - Istanbul (Sinan Erdem Dome)

2014-2018 - Singapore (Singapore Indoor Stadium)

2019 - 2029 - Shenzhen (Shenzhen Bay Sports Centre)





Cum s-a numit turneul de-a lungul anilor



1972-1978 "Virginia Slims Championships"

1979-1982 "Avon Championships"

1983-1994 "Virginia Slims Championships"

1995 "WTA Tour Championships"

1996-2000 "Chase Championships"

2001 "Sanex Championships"

2002 "Home Depot Championships"

2003 "Bank of America WTA Tour Championships"

2004 "WTA Tour Championship"

2005-2010 "Sony Ericsson Championships"

2011-2013 "TEB-BNP Paribas Istanbul Cup"

2014 -2018 "BNP Paribas WTA Finals Singapore Presented by SCglobal"

2019-2029 Shiseido WTA Finals Shenzhen





Cele mai multe trofee cucerite - SUA



America se poate lăuda cu cele mai multe titluri caștigate la Turneul Campioanelor, nu mai puțin de 17. Urmează în ierarhie Germania cu 6, iar apoi Cehoslovacia (țară care nu mai există între timp) cu 5.



Clasamentul jucătoarelor cu cele mai multe turnee câștigate



1 Martina Navratilova 8 (1978, 1979, 1981, 1983, 1984, 1985, 1986, 1986)

2 Serena Williams (2001, 2009, 2012, 2013, 2014), Steffi Graf (1987, 1989, 1993, 1995, 1996), ambele cu câte 5.



Nume mari care au câștigat trofeul: Monica Seles (1990, 1991, 1992), Gabriela Sabatini (1988, 1994), Martina Hingis (1998, 2000), Justine Henin (2006, 2007), Lindsay Davenport (1999), Maria Sharapova (2004) etc.



De știut: Între 1984 și 1998, finala s-a disputat după sistemul "trei din cinci" (precum se joacă la bărbați la Grand Slam-uri).







Lista tuturor câștigătoarelor de la Turneul Campioanelor:



1972 - Chris Evert

1973 - Chris Evert

1974 - Evonne Goolagong Cawley

1975 - Chris Evert

1976 - Evonne Goolagong Cawley

1977 - Chris Evert

1978 - Martina Navratilova

1979 - Martina Navratilova

1980 - Tracy Austin

1981 - Martina Navratilova

1982 - Sylvia Hanika

1983 - Martina Navratilova

1984 - Martina Navratilova

1985 - Martina Navratilova

1986 - Martina Navratilova

1987 - Martina Navratilova

1988 - Garbiela Sabatini

1989 - Steffi Graf

1990 - Monica Seles

1991 - Monica Seles

1992 - Monica Seles

1993 - Steffi Graf

1994 - Gabriela Sabatini

1995 - Steffi Graf

1996 - Steffi Graf

1997 - Jana Novotna

1998 - Martina Hingis

1999 - Lindsay Davenport

2000 - Martina Hingis

2001 - Serena Williams

2002 - Kim Clijsters

2003 - Kim Clijsters

2004 - Maria Sharapova

2005 - Amelie Mauresmo

2006 - Justine Henin

2007 - Justine Henin

2008 - Venus Williams

2009 - Serena Williams

2010 - Kim Clijsters

2011 - Petra Kvitova

2012 - Serena Williams

2013 - Serena Williams

2014 - Serena Williams

2015 - Agnieszka Radwanska

2016 - Dominika Cibulkova

2017 - Caroline Wozniacki

2018 - Elina Svitolina.

Shenzhen, noua gazdă a Turneului Campioanelor



