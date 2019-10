VIDEO ATP Basel: Roger Federer continuă cursa pentru titlu / Elvețianul a pierdut doar trei game-uri în fața moldoveanului Radu Albot

Federer bifează a 19-a prezență la turneul de Basel, unde a cucerit trofeul de nouă ori, ultima dată în 2018, când l-a învins în finală pe Marius Copil, scor 7-6(5), 6-4. Elvețianul s-a mai impus la competiția din orașul natal în 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2015 și 2017. Fedex a mai pierdut alte cinci finale la Basel, în 2000, 2001, 2009, 2012 și 2013.





Dacă Roger Federer se va impune din nou la Basel, va fi al doilea turneu pe care elvețianul îl va cuceri pentru a zecea oară, după cel de la Halle (2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2013, 2014, 2015, 2017 și 2019).

Frances Tiafoe (SUA) vs Daniel Evans (Marea Britanie) 6-4, 6-2

Stan Wawrinka (Elveția/N.7) vs Pablo Cuevas (Uruguay) 6-3, 6-4

Ricardas Berankis (Lituania) vs Pablo Andújar (Spania) 6-1, 6-1

Filip Krajinovic (Serbia) vs Laslo Djere (Serbia) 6-1, 6-4

David Goffin (Belgia/N.6) vs Marin Cilic (Croația) 6-4, 6-4

În România, competiția de la Basel va fi transmisă în direct pe Digi Sport.

Fedex a câștigat câte 14 din cele 20 de puncte jucate atât la serviciu, cât și la primire în primul set. Acesta a fructificat trei mingi de break, le-a salvat pe cele două avute de Albot și s-a impus cu 6-0 după doar 23 de minute. Roger a făcut break-ul în chiar primul game al setului secund și a închis partida tot la primire, scor 6-3.Pentru un loc în semifinale, Roger Federer (principalul favorit al turneului) se va duela cu învingătorul partidei dintre Frances Tiafoe (SUA, 48 ATP) și Stan Wawrinka (Elveția, 17 ATP, cap de serie numărul 7).Tiafoe vs Wawrinka (7)Tsitsipas (3) vs BerankisKrajinovic vs Fognini (5)Goffin (6) vs OpelkaGasquet vs Bautista (4)Laaksonen vs StruffDe Minaur vs Fritz