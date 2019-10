Marius Copil, visul unui titlu ATP și neîncrederea în propriul joc

Aflat pe locul 82 în clasamentul mondial, Marius Copil a oferit un amplu interviu pentru site-ul ATP, în care a povestit diverse momente din cariera sa. Arădeanul a dezvăluit că visul său este să câștige cel puțin un titlu ATP, însă nu are suficientă încredere în jocul său. El a afirmat că și-ar dori să joace la fiecare turneu așa cum a făcut-o în finala cu Roger Federer de la Basel (2018). "Nu cred în jocul meu şi asta e problema. Trebuie să încep să cred în mine mai mult", a spus Copil.





"Visul meu este să câştig cel puţin un titlu ATP. Să câştig unul ar fi frumos", a spus Copil.



El a povestit că tenisul nu a fost sportul care i-a plăcut în copilărie.



"Tenisul era un sport unu la unu. La început, asta nu-mi plăcea, deoarece tatăl meu a fost jucător de rugby şi mama handbalistă, aşa că amândoi au făcut sporturi de echipă. Când veneam acasă şi îmi terminam temele, mi se permitea să ies pe stradă să joc cu copiii şi toţi jucam fotbal. De aceea îmi plăcea fotbalul mai mult decât tenisul. Era mai multă distracţie", a dezvăluit el.



Copil nu era prea activ pe terenul de tenis. Nici măcar nu voia să efectueze fiecare lovitură. Cum în Arad nu erau terenuri în balon, copiii jucau iarna în săli şcolare cu podele de lemn şi cu linii trasate pentru terenul de tenis. Între linia de fund şi perete nu era mult spaţiu, astfel că tenismenii stăteau în interiorul terenului ca să joace.



"Le-am spus: Ascultaţi, dacă vreţi să stau aici vreau doar să servesc şi să dau smash-uri. Aşa că doi ani doar am servit şi am dat smash-uri", a povestit Copil, care apoi a plecat în Germania, unde şi-a petrecut mare parte din adolescenţă.



Cu o proporţie de 75 la sută reuşită a primului serviciu, Copil este în primii 50 de jucători de când se ţine această statistică.



"Ce serviciu frumos are! Simpatic şi cu o purtare calmă pe teren", l-a lăudat Roger Federer pe Copil.



"Serveşte foarte bine", a spus şi Andy Murray despre român.



Marius Copil spune că a greşit în momentul în care, împins de tatăl lui, a decis să treacă de la o vârstă fragedă să joace la turnee challenger (la 15 ani), în detrimentul celor pentru juniori.



"Tatăl meu a spus: <Nu mai jucăm la juniori, mergem direct la turneele ATP>. Cred că a fost o decizie greşită, deoarece la juniori ai acele meciuri lungi. Sunt rivalităţi când joci bine. Sunt cei mai buni copii din toate ţările, aşa că ai parte de meciuri bune. Participând la turnee challenger atât de tânăr, este greu pentru că adversarii erau mult mai puternici decât mine, ştiau jocul mai bine ca mine şi am pierdut meciuri, aşa că a fost greu să-mi cresc jocul şi să capăt încredere. La 22 de ani (n.r. - în 2013), am ajuns pe locul 124 şi apoi am început să mă gândesc că sunt deja în Top 100. M-am gândit prea departe şi am spus: <Ok, am reuşit deja>. Nu am gândit bine şi am căzut. A fost greu deoarece apoi oamenii au început să mă judece şi am ascultat de la fiecare. Încrederea mea a coborât şi am vrut la un moment dat să mă opresc", a explicat Copil.



Tenismenul român nu a renunţat şi a reuşit să intre în Top 100 ATP, după după turneul de la Madrid, din 2017, la 11 ani de când trecuse la profesionism. El l-a învins atunci pe spaniolul Guillermo Garcia-Lopez, cu scorul de 7-6 (6), 4-6, 7-6 (9), revenind de la 0-3 şi salvând două mingi de meci în decisiv.



"M-am uitat la antrenor ca şi cum aş fi spus: <Nu pot să o fac. Sunt atât de aproape să intru în Top 100 şi am fost şi înainte. Nu ştiu dacă pot să reuşesc>. Era atât de strâns. El mi-a spus doar să mă relaxez şi să joc, indiferent de ce se întâmplă. Am fost un pic norocos cu câteva lovituri extraordinare, apoi fileul m-a ajutat la minge de meci. Doar trimiteam mingea înapoi şi mă rugam: <Te rog, greşeşte!> M-am simţit cu 20 de kilograme mai uşor, toată presiunea de pe umerii mei. Nu vreau să ştiu ce s-ar fi întâmplat dacă nu aş fi câştigat acel tie-break, aşa că e bine că l-am câştigat. Cred că noi, ca jucători, punem prea multă presiune pe noi înşine cu Top 100. Este un obiectiv pe care vrei să-l atingi şi apoi când eşti aproape, începi să te gândeşi prea mult", a adăugat el.



Cel mai bun an din cariera românului a fost 2018, când a jucat două finale, la Sofia, pierdută în faţa bosniacului Mirza Basic, şi la Basel, turneu de 500 de puncte, unde a ajuns în ultimul act venind din calificări şi l-a avut în faţă pe marele Roger Federer.



"A jucat foarte bine, a jucat un tenis frumos. A jucat extraordinar. Asta i-am şi spus. A câştigat mai multe meciuri ca mine în această săptămână, aşa că el este adevăratul campion al turneului", a spus Federer, după finala câştigată în faţa lui Copil, scor 7-6 (4), 6-4.



"Mi-am spus doar că trebuie să intru pe teren, să mă bucur şi să joc liber. Nu am jucat la rezultat, am jucat liber şi a fost frumos. Dacă aş putea să fac asta la fiecare turneu, ar fi un vis. Lucrez la asta. Nu cred în jocul meu şi asta e problema. Trebuie să încep să cred în mine mai mult. Cu serviciul meu aş putea produce stricăciuni", a afirmat Copil.



"Cred că are un joc de Top 20. El a dovedit asta la finalul anului trecut, în Elveţia, când a bătut doi jucători de Top 10. Încerc să-l ajut cu experienţa mea şi să-i ofer încredere şi experienţă să muncească din greu şi să creadă în jocul lui", a spus Andrei Pavel, antrenorul lui Copil.



Marius Copil, locul 82 ATP, a primit un wild card din partea organizatorilor turneului de 500 de puncte de la Basel, la care românul a fost finalist anul trecut, venind din calificări.



El a fost învins atunci, în ultimul act, cu scorul de 7-5 (5), 6-4, de elveţianul Roger Federer.



Copil va evolua, marţi, în primul tur cu spaniolul Roberto Bautista Agut, locul 10 ATP şi cap de serie numărul 4.



"Scenariul" de anul trecut se poate repeta. Copil şi Federer, locul 3 ATP şi cap de serie numărul 1, sunt pe părţi diferite ale tabloului. Şi meciul pe care tenismenul român l-a jucat în semifinale anul trecut, când l-a învins pe germanul Alexander Zverev, scor 6-3, 6-7 (6), 6-4, se poate repeta. Zverev, locul 6 ATP, este cap de serie numărul 2, şi ar putea evolua cu Marius Copil tot în semifinale.



La Basel, celelalte două invitaţii au fost acordate australianului Alex de Minaur, locul 28 ATP, şi elveţianului Henri Laaksonen, locul 105 ATP, informează News.ro.