ATP Viena: Karen Khachanov și Grigor Dimitrov, calificați în optimi (Rezultate complete)

Foto: us open / twitter

Rusul Karen Khachanov (9 ATP), cap de serie numărul 2, a obținut luni seara calificarea în optimile turneului ATP de la Viena, după o victorie în două seturi cu polonezul Hubert Hurkacz (35 ATP), scor 6-4, 7-6(3). Tot în optimi a ajuns și bulgarul Grigor Dimitrov (29 ATP), învingător în fața bosniacului Damir Dzumhur (92 ATP), scor 6-3, 7-5.





Pentru Grigor Dimitrov a fost victoria cu numărul 300 din carieră. În meciul următor, bulgarul se va duela cu Matteo Berrettini (11 ATP), favoritul numărul trei al competiției.







Rezultatele înregistrate luni, turul I:





Matteo Berrettini (ITA/N.3) - Kyle Edmund (GBR) 3-6, 6-3, 6-4

Grigor Dimitrov (BUL) - Damir Džumhur (BIH) 6-3, 7-5

Diego Schwartzman (ARG/N.5) - Pierre-Hugues Herbert (FRA) 6-4, 6-4

Márton Fucsovics (HUN) - Lorenzo Sonego (ITA) 6-4, 6-4

Karen Khachanov (RUS/N.2) - Hubert Hurkacz (POL) 6-4, 7-6 (7/3)



Partidele din optimi cunoscute până acum:





Matteo Berrettini vs Grigor Dimitrov

Márton Fucsovics vs Karen Khachanov

Diego Schwartzman vs Sam Querry / Adrian Mannarino





"Erste Bank Open" se dispută în perioada 21-27 octombrie și face parte din categoria "ATP World Tour 500 Series". Suprafața este hard, iar premiile sunt în valoare totală de €2,296,490. Ultimul câștigător al turneului este Kevin Anderson.