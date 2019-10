Kristina Mladenovic, părăsită de antrenorul Sascha Bajin

Kristina Mladenovic a anunțat încetarea colaborării cu antrenorul Sascha Bajin, decizia fiind luată doar de Bajin. "Nu am am putut să-i schimb nici părerea, nici decizia. Mi-a plăcut munca noastră. Sunt foarte dezamăgită", a precizat franțuzoaica.





Ce a scris Mladenovic pe contul personal de Twitter:







"Sunt foarte demăgită de decizia lui Sascha de a nu mai continua colaborarea noastră, în sezonul viitor. Dar nu am am putut să-i schimb nici părerea, nici decizia. Mi-a plăcut munca noastră, am avut frumoase victorii şi simt că jocul meu este din nou pe drumul cel bun. Cred că am fi putut face mai multe împreună" - Kristina Mladenovic, 26 de ani, pe Twitter, citată de News.ro.





A fost părăsit de Osaka, a părăsit-o pe Mladenovic







Pe 12 februarie, Naomi Osaka surprindea lumea tenisului după ce afirma că a încetat colaborarea cu Bajin. Alături de acesta, nipona a cucerit două Grand Slam-uri și a devenit numărul unu mondial.







Desemnat antrenorul anului 2018, Bajin a anunțat că va lucra alături de Kristina Mladenovic în luna aprilie a acestuia an.







De la acel moment, franțuzoaica s-a impus în 26 de partide (a cedat 17) și a făcut un salt de pe locul 66 până pe 39 în ierarhia WTA. Kristina a ajuns până în semifinale la Moscova și la Zhenghzhou în perioada recentă.





Momentan, antrenorul nu a precizat ce a stat la baza deciziei sale.