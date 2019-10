VIDEO Andy Murray s-a întors! Britanicul, campion la Antwerp după un meci spectaculos cu Stan Wawrinka

Pe parcursul turneului de la Antwerp, Andy Murray a mai trecut de Kimmer Coppejans (Belgia, 158 ATP), Pablo Cuevas (Uruguay, 45 ATP), Marius Copil (România, 92 ATP) și Ugo Humbert (Franța, 70 ATP).





Andy a mai participat la șase turnee după revenire și nu a reușit să treacă niciodată de sferturi (a mai participat la Cincinnati, Winston-Salem, challenger-ul de la Mallorca, Zhuhai, Beijing și Shanghai).

Statistica partidei dintre Andy Murray și Stan Wawrinka:

Ași: 9 - 12

Duble greșeli: 3 - 1

Puncte câștigate cu primul serviciu: 35/48 (73%) - 38/56 (68%)

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 16/38 (42%) - 18/37 (49%)

Mingi de break salvate: 8/12 - 5/10

Total puncte câștigate: 88 - 91

