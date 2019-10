​​ATP: Murray vs Wawrinka (Antwerp), Mannarino vs Rublev (Moscova) și Krajinovic vs Shapovalov (Stockholm), finalele săptămânii

Andy Murray s-a calificat în finala turneului de la Antwerp (Belgia), unde îl va întâlni pe Stan Wawrinka pentru a 20-a oară în carieră (britanicul conduce cu 11-8). La Moscova (Rusia), Adrian Mannarino și Andrey Rublev vor lupta pentru titlu, în timp ce la Stockholm (Suedia), Filip Krajinovic se va duela cu Denis Shapovalov în ultimul act.

Murray makes the Antwerp final \uD83D\uDCAA@andy_murray defeats Humbert to reach his first #ATPTour final since Dubai in 2017 \uD83D\uDE4C



Wawrinka awaits \uD83D\uDD25



\uD83C\uDFA5: @TennisTV | @EuroTennisOpen pic.twitter.com/BVZPVZ3H37 — ATP Tour (@atptour) October 19, 2019

Ruthless performance from @AndreyRublev97 \uD83D\uDCAA



The rising Russian will play Mannarino for the #KremlinCup title after defeating Cilic 7-5, 6-4 in Moscow!



\uD83C\uDFA5: @TennisTV pic.twitter.com/DQkRdgXctr — ATP Tour (@atptour) October 19, 2019

Murray (243 ATP) a revenit în partida cu Ugo Humbert (Franța, 70 ATP) și s-a impus cu 3-6, 7-5, 6-2, după două ore și 22 de minute. Pentru britanic, aceasta va fi prima finală în circuitul ATP după cea de la Dubai din 2017. În cealaltă semifinală de la Antwerp, Stan Wawrinka (Elveția, 18 ATP) l-a învins pe Jannik Sinner (Italia, 119 ATP), scor 6-3, 6-2, după o oră și cinci minute.La Moscova, francezul Adrian Mannarino (44 ATP) a câștigat partida cu italianul Andreas Seppi (72 ATP) fără să piardă vreun game la serviciu, scor 6-3, 6-4. Adversarul său din finală, rusul Andrey Rublev, a revenit de la 3-5 în primul set și s-a impus cu 7-5, 6-4, în fața lui Marin Cilic (Croația, 25 ATP)În Suedia, sârbul Filip Krajinovic (60 ATP) a câștigat partida disputată împotriva lui Pablo Carreno-Busta (Spania, 35 ATP), scor 4-6, 6-3, 6-3, în timp ce Denis Shapovalov (Canada, 34 ATP) a trecut de Yuichi Sugita (Japonia, 129 ATP), scor 7-5, 6-2.