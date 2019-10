WTA Moscova: Belinda Bencic vs Anastasia Pavlyuchenkova, în marea finală / Elvețianca s-a calificat la Turneul Campioanelor

Belinda Bencic și Anastasia Pavlyuchenkova vor lupta pentru titlul de la Moscova, după ce s-au impus în semifinalele disputate sâmbătă. În urma rezultatului obținut la turneul din Rusia, elvețianca și-a asigurat prezența la Turneul Campioanelor.

Bencic (10 WTA) a ajuns în ultimul act al competiției, după ce s-a impus în fața Kristinei Mladenovic, scor 6-3, 6-4, după o oră și 34 de minute.

Astfel, Bencic s-a alăturat celor șapte jucătoare deja calificate: Ashleigh Barty, Karolina Pliskova, Naomi Osaka, Simona Halep, Bianca Andreescu, Petra Kvitova și Elina Svitolina.

La Turneul Campioanelor, jucătoarele vor fi împărțite în două grupe, de câte patru, iar primele două clasate vor merge în semifinale. Ultima câștigătoare a competiției este ucraineanca Elina Svitolina.

“It’s a dream to be competing at the WTA Finals and to be one of the top eight."@BelindaBencic's personal @Porsche #RacetoShenzhen and the @SHISEIDO_corp @WTAFinals \uD83D\uDC40 pic.twitter.com/G1DTIIVvI2