ATP Antwerp: Andy Murray s-a calificat în sferturi - Duel cu Marius Copil

Andy Murray (243 ATP) l-a învins în două seturi pe Pablo Cuevas (45 ATP), cap de serie numărul 8, scor 6-4, 6-3, calificându-se în sferturile turneului de la Antwerp. Fostul lider mondial îl va înfrunta în meciul următor pe Marius Copil (92 ATP).

Andy Murray a avut nevoie de câte un singur break în fiecare set pentru a-și adjudeca victoria după o oră și 25 de minute de joc. Primul act a fost unul extrem echilibrat, Murray reușind să se impună pe serviciul uruguayanului la scorul de 5-4. În setul secund, echilibrul a fost rupt mai devreme, la scorul de 3-2, iar până la final niciunul dintre cei doi jucători nu și-a mai cedat serviciul.

În sferturile de finală, Andy Murray îl va întâlni pe Marius Copil, carea trecut în turul doi de Diego Schwartzman (15 ATP), favoritul numărul 3, scor 6-4, 5-7, 7-6(7).

Andy Murray și Marius Copil s-au mai întâlnit de două ori de-a lungul timpului, britanicul impunându-se de fiecare dată: în 2018, în optimi la Washington, scor 6-7(5), 6-3, 7-6(4), și în 2017, în optimi la Madrid, scor 6-4, 6-3.

Rezultatele consemnate joi, turul II:

Jannik Sinner (ITA) - Gaël Monfils (FRA/N.1) 6-3, 6-2

Frances Tiafoe (USA) - Jan-Lennard Struff (GER/N.7) 6-3, 6-4

Andy Murray (SCO) - Pablo Cuevas (URU/N.8) 6-4, 6-3

Marius Copil (ROU) - Diego Schwartzman (ARG/N.3) 6-4, 5-7, 7-6 (9/7)



Turneul de la Antwerp este de categorie "250" și se dispută în perioada 14-20 octombrie. Competiția se desfășoară pe hard și este dotată cu premii totale în valoare de €635,750. În 2018, turneul a fost câștigat de britanicul Kyle Edmund.

