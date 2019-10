WTA Moscova: Elina Svitolina (principala favorită), eliminată în turul al doilea

Acceptată direct în turul al doilea la Moscova, Elina Svitolina (4 WTA, cap de serie numărul 1) a părăsit turneul după primul meci jucat. Ucraineanca a cedat în fața rusoaicei Veronika Kudermetova (42 WTA), scor 2-6, 6-1, 5-7, după două ore de joc.

Pentru Kudermetova (22 de ani) a fost prima victorie din carieră în fața unei jucătoare din Top 5 WTA.



În sferturi, Kudermetova o va întâlni pe învingătoarea partidei dintre rusoaicele Varvara Gracheva (121 WTA) și Anastasia Pavlyuchenkova (40 WTA).

Tot joi, olandeza Kiki Bertens (8 WTA), cap de serie numărul 2, a trecut cu greu de Kaia Kanepi (Estonia, 109 WTA), scor 4-6, 6-3, 7-5, după un meci de două ore și 19 minute. Bertens va juca în turul următor cu învingătoarea dintre Anastasija Sevastova (Letonia, 24 WTA), cap de serie 6, și Kristina Mladenovic (Franța, 45 WTA).



WTA Moscova (VTB Kremlin Cup) - Competiție care face parte din categoria Premier, cu premii totale în valoare de $1,032,000. Se dispută pe hard indoor în perioada 14-20 octombrie, iar ultima campioană este Daria Kasatkina.

