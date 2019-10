După JO, Roger Federer confirmă și participarea la Roland Garros-ul din 2020

​La câteva zile după ce și-a anunțat participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, Roger Federer a dezvăluit că va fi prezent și la Roland Garros sezonul viitor.







"Voi juca la Roland Garros și probabil nu voi mai juca prea mult înainte, pentru că am nevoie de o pauză. Am nevoie de timp cu familia, avem nevoie de vacanță! Avem nevoie de o pauză, mai ales dacă particip la Jocurile Olimpice. Probabil că voi juca la Roland Garros, Halle, Wimbledon, Jocurile Olimpice și apoi poate Cincinnati și US Open", a spus Roger Federer, într-un interviu pentru CNN, potrivit L'Equipe.



WATCH: Roger Federer speaks to me about his schedule for 2020 #rogerfederer pic.twitter.com/4N0c4C57MO — Christina Macfarlane (@chrissymacCNN) October 17, 2019

Federer s-a oprit în semifinale la ediția din acest an a Grand Slam-ului parizian, fiind învins de rivalul Rafael Nadal, cel care avea să-și adjudece trofeul pentru a 12-a oară în carieră. Spaniolul s-a impus în penultimul act cu 6-3, 6-4, 6-2. Vezi aici mai multe detalii.





Parcursul lui Roger Federer la Roland Garros în 2019:



Turul I: 6-2, 6-4, 6-4 cu Lorenzo Sonego (Italia, 74 ATP)

Turul II: 6-4, 6-3, 6-4 cu Oscar Otte (Germania, 144 ATP)

Turul III: 6-3, 6-1, 7-6(8) cu Casper Ruud (Norvegia, 63 ATP)

Optimi: 6-2, 6-3, 6-3 cu Leonardo Mayer (Argentina, 68 ATP)

Sferturi: 7-6(4), 4-6, 7-6(5), 6-4 cu Stan Wawrinka (Elveția, 28 ATP)

Semifinale: 3-6, 4-6, 2-6 cu Rafael Nadal (Spania, 2 ATP)







2006: 1-6, 6-1, 6-4, 7-6(4) pentru Rafael Nadal.





Roger Federer, titluri de Grand Slam: Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018), Roland Garros (2009), Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017), US Open (2004, 2005, 2006, 2007, 2008).







Clasamentul titlurilor de Grand Slam:





1 Roger Federer 20

2 Rafael Nadal 19

3 Novak Djokovic 16





Câștigători Roland Garros (era Open):



1 Rafael Nadal 12 titluri (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018 și 2019)

2 Bjorn Borg 6 (1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981)

3 Mats Wilander 3 (1982, 1985, 1988)

3 Ivan Lendl 3 (1984, 1986, 1987)

3 Gustavo Kuerten 3 (1997, 2000, 2001) etc.



În 2019, Roger Federer a jucat la Roland Garros după o absență de 1.454 de zile. Elvețianul nu mai evoluase pe zgura pariziană de la 2 iunie 2015, când era eliminat în sferturi de compatriotul său Stan Wawrinka. După acel meci, Federer a decis să "sară" peste sezonul de zgură, însă în 2019 și-a bucurat fanii participând la Roland Garros după o pauză de trei sezoane.2011: 7-5, 7-6(3), 5-7, 6-1 pentru Rafael Nadal2009: 6-1, 7-6(1), 6-4 pentru Federer cu Robin Soderling2008: 6-1, 6-3, 6-0 pentru Rafael Nadal2007: 6-3, 4-6, 6-3, 6-4 pentru Rafael Nadal